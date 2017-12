21-D. ALBIOL FELICITA A CS POR SU “ALEGRÍA DURANTE 5 MINUTOS” Y RECONOCE QUE “LAS COSAS NO VAN A SER FÁCILES” CON UNA MAYORÍA INDEPENDENTISTA

El candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, reconoció este jueves el “muy mal resultado” de su partido en las elecciones y felicitó a Ciudadanos por una victoria que le dará “alegría durante cinco minutos” y le sentará en el banquillo de la oposición “durante algunos meses” por no poder combatir a una mayoría independentista.



Con el 93% de los votos escrutados, Albiol compareció para valorar el “muy mal resultado” del PPC, que se quedaría con 4 escaños en el que es su peor resultado electoral. “Es un día malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña”, valoró el presidente del PPC.

“Algunos estarán satisfechos porque han ganado las elecciones y tendrán alegría durante cinco minutos, pero ellos, igual que nosotros, probablemente estaremos en la oposición durante algunos meses”, expuso Albiol, para quien con estos resultados “parece que Cataluña va a seguir perdiendo”.

Insistió en que “es cierto que hoy las elecciones las ha ganado Ciudadanos”, pero alertó de que “es igualmente cierto que hoy han fracasado aquellos que estaban apelando al voto útil” porque los constitucionalistas no han sido capaces de sumar una mayoría alternativa al independentismo en el Parlament.

Reconoció que “las cosas no van a ser fáciles” si Junts Per Catalunya, ERC y la CUP se unen para conformar un Gobierno independentista y dijo que su partido tendrá tiempo en los próximos días “de analizar y decidir todo aquello que creamos conveniente para intentar volver a recuperar ese espacio que existe en Cataluña a favor del PP”.

En cualquier caso, se dirigió a los catalanes para decirles que tengan “confianza” en que el Gobierno de España velará porque “se respete la libertad y la democracia en todos y cada uno de los pueblos” de Cataluña. “Nosotros no debemos nada a nadie y por eso vamos a poder trabajar con las manos libres en los próximos meses”, añadió.

Más allá de este “muy mal resultado”, con el que pierden el derecho a tener grupo parlamentario por no llegar a los 5 diputados que establece el reglamento de la Cámara, dijo que en su partido están “con la cabeza bien alta” y “convencidos” de que seguirán representando “a una mayoría de catalanes, que más allá de lo que han votado o no, se sienten catalanes y españoles”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso