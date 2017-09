FEIJÓO AVISA A RIVERA DE QUE LIMITAR MANDATOS ES “CERCENAR DERECHOS”

Google Plus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó este lunes que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiera modificar la ley para limitar los mandatos del presidente a dos limitando así “un derecho constitucional y civil” como es “poder ser candidato”, lo cual sería “cercenar derechos de los ciudadanos”.

Al salir de la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en la que el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, fijó la estrategia política para el nuevo curso político, se refirió así a la propuesta de la dirección de Cs para modificar la Ley del Gobierno y limitar los mandatos del presidente a dos, o a ocho años, con la intención de sacarla adelante con o sin el apoyo del PP.

“Solo hay un régimen en el que no hay limitación de mandatos: las dictaduras”, manifestó Feijóo en primer lugar, al tiempo que recordó que cada responsable político tiene un mandato “muy limitado”, a cuatro años, para el que ha sido elegido. Al finalizar ese periodo, continuó, “cada ciudadano tiene derecho a volver a presentarse y el conjunto de españoles le votarán o no”.

Por esta razón, adujo que “limitar un derecho constitucional y civil, que es poder ser candidato a una Alcaldía o a la Presidencia de una comunidad o de España” es “ir en contra de los derechos de los ciudadanos”. “No me parece correcto en ningún caso”, arguyó.

No obstante, reconoció que una “cuestión distinta” es que haya un pacto político, aunque incidió en que limitar por ley un derecho constitucional como es ser elegido en un proceso democrático es “cercenar los derechos de los ciudadanos”, algo que “no debe hacerse salvo que la ley lo requiera”.

