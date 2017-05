YAKOVLEV. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PIDEN LA COMPARECENCIA DE COSPEDAL Y UN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS

- “Esta asociación puede poner fin a su lucha con la cabeza bien alta”, afirman. La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 pidió este viernes la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para dar cuenta del contenido del expediente administrativo en el que se reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la gestión del siniestro. También reclamó la celebración el año que viene -coincidiendo con el 15 aniversario de la tragedia- de un homenaje a los fallecidos en Zaragoza.

Así se pronunció el presidente del colectivo, Miguel Ángel Sencianes, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que estuvo acompañado por Leopoldo Gay, abogado del colectivo; Paco Cardona, vicepresidente, y Curra Ripollés, portavoz del grupo.

Lo hizo un día después de que Cospedal firmase la resolución del expediente administrativo en el que reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la gestión del accidente del avión Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.

Esta resolución se produce después del dictamen del Consejo de Estado, con fecha de 20 de octubre de 2016, en el que se responsabilizaba al Ministerio de Defensa entonces dirigido por Federico Trillo del siniestro.

“DESMONTAR TODAS LAS MENTIRAS”

Sencianes destacó que tras 14 años de lucha los familiares de las víctimas han conseguido “desmontar todas las mentiras” que Trillo ha ido propalando durante todo este tiempo, entre las que citó que el Yak-42 era un “buen avión”, que el accidente se produjo por un “dramático error humano” y que la aeronave había sido sometida a una “completa revisión”.

En ese sentido, subrayó que el informe de Defensa pone negro sobre blanco que las “cosas se hicieron mal”, lo que permite “poner nombre y apellidos a los mentirosos” que ocultaron que 30 de los 62 cadáveres no fueron identificados correctamente.

Esto le permitió preguntarse cómo es posible que Javier Jiménez Ugarte ocupe en la actualidad un puesto en el Alto Comisionado para la Marca España y haya sido embajador de España en Suecia después de decir a los familiares de las víctimas -en su época como secretario general de Política de Defensa- que “estaban locos” y que “fueran al psiquiatra” cuando comenzaron a denunciar las irregularidades en la identificación de los cadáveres.

También reflexionó sobre la conveniencia de que el exjefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Luis Alejandre, sea remunerado con dinero público en su condición de “cargo público” del PP a pesar de su comportamiento tras el siniestro.

Al mismo tiempo, arremetió contra el juez Fernando Grande-Marlaska por haber actuado como “instructor y juzgador” al ordenar el sobreseimiento de la causa contra la cúpula militar de la etapa de Trillo al frente de Defensa por la identificación de los cadáveres.

Por todo ello, reclamó la comparecencia en la Cámara Baja de Cospedal para que detalle los pormenores del expediente administrativo y para que el resto de grupos políticos puedan presentar sus aportaciones al mismo.

Al mismo tiempo, reclamó al Ministerio de Defensa que organice el año que viene -coincidiendo con el 15 aniversario de la tragedia- un homenaje en el que participe el mundo militar y la sociedad civil en la ciudad de Zaragoza.

“ROMPER FILAS”

Tras agradecer la solidaridad que durante los últimos 14 años han recibido por parte de “hombres buenos” como el exministro de Defensa José Bono, Sencianes comentó que ha llegado el momento de “romper filas”, de hacer saber que la “corrupción mata” y de reivindicar la lucha de un “puñado de ciudadanos” que han contribuido a la “regeneración democrática”.

No obstante, Sencianes afirmó que el testigo queda ahora en manos de los políticos para evitar que situaciones como la del Yak-42 se vuelvan a repetir en el futuro.

“Estamos cansados, tristes, pero dignos de nuestros 62 muertos, que no dieron su vida por España sino que España se la quitó”, remachó.

La asociación celebrará el próximo 13 de mayo una asamblea en la que decidirán cuáles serán los próximos pasos a dar, entre los que no se descarta su disolución.

Por su parte, Gay manifestó que el expediente administrativo demuestra que la tragedia “pudo haberse evitado” y que la Justicia funciona aunque sea con “lentitud”, con “muchos problemas” e “imperfecciones”. “Nunca la satisfacción es al 100%”, dijo.

“BUSCAR LA VERDAD”

A su vez, Cardona se mostró satisfecho con la resolución de Defensa, ya que, “por fin”, tras 14 años, “la única verdad se ha conseguido”. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la “incongruencia” de que se haya reconocido ahora aquello que se han negado a aceptar durante este tiempo.

Por último, Curra Ripollés, hermana del teniente fallecido en el siniestro José Manuel Ripollés, reconoció que tanto Cospedal como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han actuado tal y como les dijeron.

Comentó que la Justicia “nos permite llegar hasta el final. Esta asociación puede poner fin a su lucha con la cabeza bien alta”. Animó a los ciudadanos a que luchen para que “las cosas se hagan bien”, al tiempo que conminó a los políticos y a los jueces a “buscar la verdad” para evitar que tragedias como las del Yak-42 se repitan en el futuro.

