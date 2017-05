EN COMÚ PODEM VE FACTIBLE QUE RIVERA ACOMPAÑE A RAJOY A DECLARAR EN EL JUICIO DE LA ‘GÜRTEL’ PORQUE ES EL “ANDAMIO” DEL PP

- Dice que la moción de censura es la “única alternativa” a unos PGE que “machacan” a las autonomías. El diputado de En Comú Podem y portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Presupuestos, Joan Mena, condenó este jueves el comportamiento de Ciudadanos, formación que consideró que es “el andamio de uno de los gobiernos más corruptos de toda la Unión Europea”. Por ello, dijo que no le extrañaría que Albert Rivera acompañara a Mariano Rajoy en su citación para declarar como testigo en el juicio de la 'trama Gürtel’.

Mena hizo estas consideraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja, una vez el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

En primer lugar, constató que la aprobación de estos PGE supondrá “reafirmar unas políticas que condenan especialmente a las clases más populares a la miseria”. “Lo único que hacen es blindar los privilegios de las élites de este país y lo hacen a costa de los derechos y de los servicios públicos”, expuso.

Aseguró que a su partido ya no le sorprende que Cs dé apoyo a las propuestas económicas y políticas del PP. “Por desgracia, Cs ha pasado de ser la muleta del PP a convertirse en el andamio que sustenta uno de los gobiernos más corruptos de toda la UE”, remarcó.

“Yo sinceramente me pregunto si la única foto que nos falta todavía por ver es la del señor Rivera acompañando al presidente Rajoy a la citación judicial que tiene prevista. Porque a nosotros no nos extrañaría que Cs acabara haciendo una cosa de ese tipo”, manifestó con ironía.

Igualmente, se expresó con dureza contra el PNV, por dar su aval a un Gobierno que “machaca a las clases populares y también a las del País Vasco”. “Lamentamos que el PNV no haya aprendido la lección”, sentenció.

Así las cosas, dijo que desde su grupo tienen “claro” y “más que nadie” que el referéndum que apoyan para Cataluña “nunca puede ir a costa de unos PGE y menos a los PGE más antisociales que ha aprobado el PP junto a Cs y PNV”.

“Estos votos demuestran que hoy más que nunca la moción de censura que queremos impulsar desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es más necesaria que nunca. La única alternativa a estos PGE antisociales que machacan a determinadas comunidades es una moción de censura que la puede liderar quien sea”, recalcó Mena.

Por parte de En Marea, Antón Gómez-Reino indicó que este jueves se ha evidenciado que el Parlamento se rige por un “empate técnico” entre “los inestables apoyos que va negociando y comprando el PP” y las “opciones de cambio”.

“Esperamos que de cara a la aprobación definitiva o no aprobación de los PGE, como a la moción de censura en la que estamos trabajando, que este equilibrio y los espacios que hoy se han manifestado en contra de los PGE de nuevo lo vuelvan a hacer y podamos trabajar entre todos para construir una mayoría del cambio y desalojar al Gobierno del PP”, señaló.

