Exteriores ve "relativamente positivo" el anuncio de un periodo de transitorio de libre circulación trasel 'Brexit'

El secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Jorge Toledo Albiñana, considera que es "relativamente positivo" que Reino Unido haya anunciado su intención de que haya un periodo transitorio en la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea en Reino Unido con motivo del 'Brexit'.

No obstante, ha aclarado que "el diablo está en los detalles" y finalmente esto "se tiene que reflejar" en las medidas negociadas por el Reino Unido con la UE, ha señalado este martes en declaraciones a la prensa con motivo de su intervención en el encuentro 'Brexit: un antes y un después en la historia de la Unión Europea' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En su opinión, después de que el Gobierno británico de Theresa May haya perdido su mayoría absoluta en el Parlamento británico, "es mucho más fácil negociar algo tan importante" como el 'Brexit' que con "una amplia mayoría parlamentaria", que "es evidente que ya no la tiene". Por ello, ha apuntado que May "tendrá que asegurarse que tiene detrás el respaldo de la mayoría parlamentaria y en eso están".

Además, cree que la falta de mayoría absoluta "probablemente explica que (los responsables británicos) todavía no tengan una posición definida en algunos de los temas importantes, en especial con el arreglo financiero". A este respecto, ha recordado que un ministro británico ha anunciado que "están pensando en un periodo transitorio incluso para la libre circulación de trabajadores".

Toledo Albiñana ha señañado que en la segunda ronda de negociación del pasado 18 de julio es en la que "realmente se ha entrado en materia". "Nada está acordado hasta que todo está acordado. Ha habido ciertos avances", ha señalado.

De esta forma, en relación con la negociación financiera, ha comentado que el Reino Unido "todavía no ha explicitado" los detalles, aunque "ha admitido que va a tener que responder a los compromisos, igual que los miembros de la UE" que también quiere cumplir con ellos. "Pero el diablo está en los detalles y esos detalles, por parte del Reino Unido, todavía no se han explicitado", ha apostillado.

Eso sí, ha admitido que las posiciones de las dos partes "están todavía algo distanciadas" en relación, "sobre todo", con cuál será el mecanismo de control de cietas decisiones y si quedará a cargo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un aspecto sobre el que se ha mostrado "relativamente optimista".

Del mismo modo, ha reivindicado que "la prioridad es el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos" y ha indicado que España está a favor "del más amplio reconocimiento y mantenimiento de los derechos actuales de los ciudadanos españoles y europeos en el Reino Unido, y de los derechos de los ciudadanos del Reino Unido en España y en el resto de la UE".