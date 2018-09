Exteriores no ha presentado aún el recurso contra la reapertura de siete 'embajadas' catalanas

Fuentes del departamento que dirige Josep Borrell han informado a Europa Press de que el recurso no ha sido presentado, pero que se registrará a lo largo de este mes de septiembre. Será un contencioso-administrativo contra el decreto de la Generalitat del pasado 26 de junio por el que se restablecieron las delegaciones catalanas en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.

Según informó en su día Exteriores, el artículo 12 de Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que las comunidades deben comunicar al Gobierno la creación de estas delegaciones antes de hacerlo.

De esta forma, el ministerio puede informar sobre la adecuación de la propuesta a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior. Esta comunicación permite también que el Ministerio de Hacienda pueda informar si se cumple el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y que Política Territorial apunte si el gobierno autonómico se atiene a sus competencias.

Sin embargo, añade Exteriores, la Generalitat le comunicó la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hacía imposible emitir dichos informes.

El departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat alegó que no se estaba abriendo ninguna nueva delegación, sino reabriendo las que el gobierno central había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, medidas que quedaron sin efecto tras la constitución del Govern de Quim Torra.

Ese fue también el argumento que le dio, en persona, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, cuando se reunió en julio con Borrell. El ministro le recordó que, si se trataba de una reapertura de oficinas que ya existían, había que tener en cuenta que ya había un recurso contra ellas, presentado por el anterior gobierno y que había sido archivado precisamente con el cierre decretado en virtud del 155.

EN JULIO VOLVIERON LOS DELEGADOS

Además, la Generalitat ha restituido a los delegados en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia y Suiza y ha convocado durante el mes de agosto los concursos para nombrar los directores de las delegaciones en Francia y Estados Unidos, con lo que, según dijo Exteriores al anunciar el recurso, "queda claro su voluntad de no cumplir con lo establecido en la mencionada Ley 2/2014 y de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto".

El Ministerio no cuestiona la facultad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de establecer delegaciones en el exterior para el ejercicio, dentro del ámbito de sus competencias, de actividades con relevancia exterior, pero considera que "la creación de dichas Delegaciones debe ajustarse a lo establecido por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado".

Cuando anunció el recurso el pasado mes de agosto, Exteriores explicó que lamentaba "tener que presentar recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa" pero entiende que no se le deja otra opción para preservar el mandato legal. No obstante, este recurso no afectará "obviamente", según el Ministerio, a las 40 delegaciones de la Generalitat que mantiene como oficinas comerciales, las 13 oficinas turísticas y las 8 culturales, que han sido creadas de acuerdo con el procedimiento legal vigente.