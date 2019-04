Exteriores arropa una exposición contra la 'leyenda negra': "Con las Leyes de Indias se logró preservar las razas"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, a través de su subsecretaria, Ángeles Moreno, se ha sumado este martes a la presentación en la Casa de América de la exposición 'Paneles Hispánicos', del divulgador Borja Cardelús, que pretende combatir la 'leyenda negra' de España en América.

En su breve intervención, Moreno ha puesto en valor especialmente las llamadas Leyes de Indias, que "declararon la libertad radical del indio, proclamaron su dignidad, su libertad de matrimonio sin ninguna diferencia".

"Gracias a este corpus jurídico" y con instrumentos como la misión, ha detallado, "se logró preservar las razas indias a largo plazo", eso sí, superada la "confusión inicial" y la "terrible mortandad" provocada por los virus europeos en los primeros años, que diezmó a la población en los primeros años.

Así, ha señalado que "en los primeros tiempos" de la llegada de los españoles hubo una "enorme confusión en las Antillas", que fue "aprovechada por algunos desaprensivos que quisieron abusar de la situación para explotar a los nativos con gran sufrimiento para ellos". Sin embargo, esa situación fue "rápidamente denunciada por las órdenes religiosas", en particular por Fray Bartolomé de las Casas y la Corona española "reaccionó rápidamente".

"España no solo tuvo en cuenta al nativo sino que discutió acerca de sus derechos y marcó los deberes y los límites del Estado español hacia ellos", ha señalado. Es más, ha señalado que los "escrúpulos religiosos y morales" del emperador Carlos V le llevaron a decir que "si se demostraba que no tenía derecho moral sobre el Nuevo Mundo", lo abandonaría.

Las Leyes Nuevas de 1542, ha proseguido, fueron algo pionero y con ellas se fue generando "una corriente de luz", en la Escuela de Salamanca del siglo XVI y la tesis de que todas las gentes sin distinción de nacimiento o de condición "se abre paso tímidamente".

Moreno, que ha asumido que "con cierta periodicidad se producen ataque contra la obra de España en América, y se resucita la leyenda negra", ha defendido que la llegada a América de Cristóbal Colón supuso "el descubrimiento, el encuentro y el inicio de una primera globalización", el inicio de "una tupida red de intercambios comerciales y un mestizaje de razas y culturas". Un mestizaje, ha añadido, que fue permitido y favorecido por las propias leyes.

Según el director de Casa de América, Antonio Pérez-Hernández la muestra es una imagen "precisa y pedagógica" de la presencia de España. "En Casa de América tienen cabida todas las ideas de todas las personas, pero creo que en estos momentos, donde se ponen en tela de juicio ciertas luces, que las hay, aunque puede haber alguna sombra, son muy oportunas conferencias como esta", ha resumido.

Solo el autor de la exposición, Borja Cardelús, ha hecho alusión a la reciente petición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que España se disculpe por los abusos de la conquista, y lo ha calificado como "la puntilla" del actual retorno de la 'leyenda negra'.

El autor de la exposición, 11 paneles que pretenden desmontar la leyenda negra y dar a conocer las aportaciones hispánicas a la humanidad, ha pedido apoyo para hacer circular por España y América unos paneles que, según ha dicho, pretenden ser un "arma de construcción masiva".

CARDELÚS: LO QUE NO ENSEÑA LA EDUCACIÓN AUTONÓMICA

Según ha dicho, pretende que los jóvenes conozcan "lo que no están conociendo en la educación autonómica y local" y también contrarrestar lo que ha calificado de "pasividad del Estado durante muchísimos años". "Ante estos ataques, España no tiene armas para defenderse, nunca las ha tenido, nunca se ha defendido", ha dicho.

Para empezar, cree que debería contrarrestar la acusación de genocidio y poner en valor lo que las Leyes de Indias hicieron por las poblaciones nativas. "Hoy no existirían si no fuera por la llegada de España, como no existen al este del río Mississippi, donde se asentó Inglaterra y exterminó a los 500.000 nativos que vivían allí", ha dicho.

"Los 500.000 que vivían al oeste del Missisippi se mantienen hasta la salida de España y son los descendientes de aquellos indígenas los que están protestando por la labor española y destruyendo las estatuas de Junípero Serra", ha dicho.

Durante el acto, no obstante, la subsecretaria ha puesto en valor la tarea de la diplomacia española para consolidar la comunidad iberoamericana. "No lo habremos hecho tan mal cuando han querido sentarse a la mesa con nosotros y compartir todos estos años de andanzas", ha dicho.

En este punto, Cardelús ha reconocido que está teniendo apoyo de Exteriores, y ha relatado que incluso una diplomática le acompañó a presentar un proyecto audiovisual sobre España en Estados Unidos a RTVE, pero que éste ha sido rechazado. "Lo que nos hace falta es cine, televisión, eso es lo que hace que tengamos una imagen magnífica de Reino Unido o de Estados Unidos", ha señalado.

PORTERO: LOS ESPAÑOLES, DE ESPALDAS A SU HISTORIA

Por su parte, el director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero, ha explicado su apoyo a la iniciativa en que "los españoles viven bastante de espaldas a su historia" y eso genera "un problema de identidad" que convierte a España en un país frágil para afrontar los retos de la globalización que se avecina.

A su modo de ver, el problema del desconocimiento de la historia se debe en parte a que "el franquismo hizo uso y abuso de las glorias imperiales" y eso "vacunó" a los españoles y ha condicionado el tratamiento de la historia en la educación escolar.

Sin embargo, él defiende que España debe asumir su pasado --igual que Francia el régimen de Vichy y Alemania el Holocausto--, "mirar hacia atrás colectivamente" y recordar lo que ha sido, pero sin "caer en nacionalismos o patrioterismos ni de echarle la culpa a otro".