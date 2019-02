Exteriores no enviará representantes a paneles o foros en los que no participe ninguna mujer

Los planes de Exteriores pasan por que todos los actos organizados por el Ministerio tengan como criterio el equilibrio y, en todo caso, que se evite organizar eventos donde todos los panelistas sean hombres o mujeres, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por Europa Press.

En cuanto a los actos a los que el Ministerio sea invitado, el objetivo es dar prioridad a los que se basen en este criterio de equilibrio y, cuando éste no se dé, proponer una composición más equilibrada. Si ésta no se consigue es cuando se considerará la posibilidad de no asistir.

El Ministerio de dirige Josep Borrell se sumará así a iniciativas como 'Donde están ellas', lanzada por el Parlamento Europeo para alentar la presencia de mujeres expertas en conferencias y debates, y se enmarca en el impulso a la igualdad del conjunto del Gobierno.

En una comparecencia para explicar el proyecto de Presupuestos del Ministerio para 2019, Moreno ha dejado claro además que alentar el papel de las mujeres en el Ministerio y en la Carrera Diplomática es algo que le "preocupa muchísimo", porque están "infrarrepresentadas".

Las mujeres suponen solo el 25 por ciento de la Carrera, y también de sus altos cargos, y no ha habido ninguna mujer ministra que sea diplomática. Sí ha habido ministras --Ana Palacio y Trinidad Jiménez--, ha puntualizado, pero procedentes de la política, que "permea más" la realidad social que la diplomacia.

"Este Ministerio ha hecho un esfuerzo y ahora mismo tenemos embajadoras en Países Bajos, en OSCE-Viena, en Lisboa, Bruselas, Estonia, Noruega, Santa Sede, Malta, Ghana, pero todavía estamos por debajo de lo deseable para mí. Yo no puedo defender otra cosa", ha reconocido.

Exteriores ha nombrado una embajadora en misión especial para el fomento de las políticas de igualdad de género y conciliación, se está reforzando la Unidad de Igualdad de Género del Ministerio y se ha creado un grupo de trabajo de conciliación y de horarios para facilitar la conciliación.

Además, próximamente se pondrá en marcha un programa piloto de teletrabajo y en el nuevo reglamento de la Carrera Diplomática se ha introducido la perspectiva de género y la conciliación, una conciliación que, ha recalcado, no solo piden las mujeres.