Exteriores lanza una nueva fase de su campaña de diplomacia pública, "más urgente que nunca" por el secesionismo catalán

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell y la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, han presentado este martes en Madrid la segunda fase de la campaña 'This is the Real Spain', una iniciativa que se enmarca en la tarea diplomacia pública que Borrell ve "más urgente que nunca" para hacer frente a la "ofensiva" del secesionismo catalán.