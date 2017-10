El 'número dos' de Exteriores recibe a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

La delegación de la Comisión ha estado encabezada por su presidente, Federico Mayor Zaragoza, a quien le han acompañado, Navi Pillay, vicepresidenta de la Comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ruth Dreifuss, vicepresidenta de la CIPM y ex presidenta de Suiza y Gloria Macapagal-Arroyo, antigua presidenta de Filipinas.

También forman parte de ella Michèle Duvivier, ex primera ministra de Haití; Ibrahim Najjar, ex ministro de Justicia de Líbano; Bill Richardson, ex gobernador del estado de Nuevo México; Marc Baron Bossuyt, ex presidente de la Corte Constitucional de Bélgica; Hanne Sophie Greve, ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; e Ionna Kuçuradi, ex presidenta del consejo asesor de Derechos Humanos de Turquía.

Según ha señalado Exteriores, con respaldo político, logístico y financiero, España busca ayudar a la labor de una institución que tiene como objetivo uno de los principios que rigen la política exterior española en materia de derechos humanos: la abolición de la pena de muerte.

El secretario de Estado ha aprovechado la ocasión para felicitar a Federico Mayor Zaragoza por su trabajo al frente de la organización que designará a un nuevo presidente al término de la actual reunión anual.