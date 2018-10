Exresponsable de PSPV de Benidorm niega conocer empresas relacionadas con financiación irregular de la campaña de 2007

Además, ha negado durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado, que conociera ni a la empleada de la empresa Crespo Gomar, Laura Pascual, ni a las terceras empresas que participaban en la supuesta financiación irregular de la campaña electoral de 2007.

La compareciente, que en un primer momento quería negarse a declarar en la comisión aduciendo que ella solo conocía del caso por lo que había leído en prensa, finalmente ha decidido comparecer por las implicaciones que conllevaría no hacerlo. Tal y como le ha explicado la presidenta de la Comisión, Rosa Vindel, Hallado estaba "obligada a declarar", porque de no hacerlo habría "responsabilidades penales".

Durante la comparecencia, y a preguntas del senador 'popular' Luis Aznar, Hallado ha relatado que en 2007 se contrató a la empresa Crespo Gomar con el objetivo de que "cambiara la imagen del candidato" Agustín Navarro, y mejorara aspectos como el de hablar en público. Según ha añadido, ella personalmente coincidió un par de veces con José Crespo, de Crespo Gomar, en el local del partido.

Esta empresa es sospechosa de haber participado en una supuesta financiación ilegal de los socialistas valencianos que podría haber empezado en Benidorm, según las investigaciones. El Juzgado de Instrucción número 1 de esta ciudad alicantina investiga esa presunta financiación irregular, junto con dos de Madrid y uno de Gandía.

Hallado, que fue secretaria de organización del PSPV en Benidorm de 2004 a 2007 --cuando pasó a formar parte del comité electoral--, se ha desvinculado de cualquier papel contable dentro del partido, y ha insistido en que si está compareciendo hoy es porque su nombre ha aparecido en prensa. En este punto, ha recalcado que se ha hecho pública su dirección de correo electrónico y que puede ser objeto de "acoso" en cualquier momento.

HOSPIMAR Y QUICK MEALS

Aznar le ha preguntado si conocía las empresas Hospimar y Quick Meals, vinculadas con la supuesta trama, ya que serían las que pagaron las facturas --que debería haber asumido el partido-- a cambio de futuras concesiones en Benidorm. En este punto, Hallado ha recalcado que no conocía dichas empresas.

El portavoz 'popular' le ha recordado en reiteradas ocasiones que está obligada a decir la verdad durante su intervención, y Hallado ha resaltado una vez más que en el informe policial que analizaba el supuesto caso de financiación ilegal, se subraya "que los propios correos pueden estar manipulados". Así, ella ha subrayado que no reconoce la autoría de esos correos que la relacionarían con las facturas falsas.

Aznar le ha respondido que es "difícil" que alguien desde la cuenta personal de correo electrónico de Hallado envíe un correo, y ha leído textualmente alguno de estos, en los que supuestamente Hallado le pide a Lucía Pascual que le informe de "como va la cuenta" y le pide que le llame por teléfono, le da una relación de cómo debe facturar los trabajos realizados y hacia qué empresas deben ir esas facturas.

Una vez más, Hallado ha recalcado que esos correos "pueden estar alterados" y ha mantenido que no conoce a la empleada de Crespo Gomar con la que supuestamente mantenía una conversación a través de correos electrónicos.

"HAY MODUS OPERANDI Y USTED ESTÁ EN EL CENTRO"

En este punto, el portavoz del PP ha señalado que en esos correos se denota una cadencia propia del periodo de la campaña y hay "coherencia" al ser contrastadas con las facturas de la campaña.

"Hay modus operandi y usted está en el centro de todo esto, y lo está porque es usted la que decide sobre las facturas. Dice que no se acuerda, que usted no era, no hay coherencia en lo que responde", le ha dicho, para luego preguntarle si era la que "urdía la trama".

Tras escuchar esta acusación, Hallado ha subrayado indignada que se sentía "vulnerada" en sus derechos y ha amagado con dejar de responder el resto de preguntas que quisiera formular el portavoz del PP.

Aznar le ha acusado a su vez de hacerse la "mártir", y le ha puntualizado que la policía en su informe "no dice que estén manipulados los correos, sino que tienen tachones". "Esperaremos a ver lo que dicen sus 'partners' Lucía pascual y José Crespo, y si llegamos a la conclusión de que usted ha mentido aquí, actuaremos contra usted", ha finalizado.

En la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos solamente participa el PP, puesto que la oposición puso en su día de manifiesto su opinión de que esta comisión en la Cámara Alta nació de la intención de mermar la que ya hay en el Congreso sobre financiación irregular del PP.