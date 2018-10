Exresponsable de Adif investigado niega responsabilidad, señala al maquinista y afirma haber "sufrido"

"El dolor de las víctimas en absoluto es comparable con el sufrimiento que yo he tenido que pasar. El suyo es irreparable, sin embargo, ello no quita para que yo deba decir aquí que he sufrido por verme involucrado como uno de los responsables de un accidente en el que no tuve ninguna responsabilidad", ha defendido en su intervención inicial en la comisión de investigación en el Congreso del accidente de Angrois.

Asimismo, aunque ha asegurado que cree que el accidente no se hubiera evitado con el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) activo en el convoy siniestrado, a preguntas de la portavoz socialista en la comisión, Pilar Cancela, ha admitido que si este hubiese estado funcionando, el maquinista habría recibido un aviso de transición al sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), que, de ser desoído, habría provocado el frenado del tren.

Esto va en la línea con lo que sostuvo la semana pasada el doctor en Ciencias Físicas y experto ERTMS Jaime Tamarit, quien garantizó que de haber estado conectado a bordo del tren el sistema ERTMS el accidente no se habría producido, ya que si el maquinista no hubiese reconocido esa transición a ASFA el vehículo se habría detenido automáticamente.

"MANTRA" DE LA VELOCIDAD Y EL MAQUINISTA

Cortabitarte ha cargado contra el "mantra" de que la velocidad no debe depender del maquinista y ha señalado que el 80 por ciento de las líneas españolas circulan con un sistema de seguridad ASFA.

A pesar de admitir que el tren se habría frenado en caso de que el maquinista no hubiese accionado el botón por el que asume el paso a ASFA, ha dicho que este elemento solo habría sido "uno de los estímulos más que tenía el maquinista desde que salió". "¿Que hubiera evitado el accidente? No lo creo", ha sentenciado, y ha apostillado: "El tren iba solo, vaya".

El compareciente ha lamentado también el "aciago apellido" de su cargo, que incluye la palabra seguridad, y ha argumentado en su exposición que su equipo solo se encarga del subsistema de material y control, mando y señalización, y no de "la seguridad desde el principio" de la línea.

Respecto a la desconexión del sistema ERTMS del tren, a la que él dio el visto bueno tras solicitárselo Renfe, ha dicho que la línea estaba autorizada para la puesta en circulación de vehículos bajo supervisión de ERTMS, pero también de ASFA, y ha subrayado que esa desactivación estaba vigente desde un año antes del accidente.

NUNCA CIRCULÓ ANTES CON ERTMS

De hecho, ha apuntado que el maquinista que conducía el convoy que descarriló nunca llegó a circular en esa línea con el sistema ERTMS embarcado y ha insistido en que en el tramo del accidente tampoco estaba este sistema instalado en vía.

"Usted está haciendo un Borbón y no se apellida Borbón", le ha espetado el portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián, antes de preguntarle por qué murieron 80 personas en el accidente si todo cumplía con la normativa. "Porque hubo un accidente que no estaba previsto", ha respondido el compareciente.

El que fuera responsable de seguridad en la circulación de Adif, que actualmente conserva un cargo de libre designación en este organismo, a preguntas de la portavoz de En Marea en esta comisión, Alexandra Fernández, ha afirmado que en el enclavamiento de Santiago no se realizó una evaluación independiente de seguridad cuando se desconectó el ERTMS porque "tuvo nueve fases provisionales" en las que "siempre" estuvieron pasando trenes y "no era necesario".

No obstante, actas internas de Adif a las que tuvo acceso Europa Press ya evidenciaban tras el accidente que eran conscientes de que no se le había encargado a Ineco la evaluación del riesgo en la curva de A Grandeira, en la que se produjo el accidente.

DICE QUE EL MOTIVO DE DESCONEXIÓN NO FUERON LOS RETRASOS

El exresponsable de seguridad en circulación de Adif también ha negado que su homólogo en Renfe por aquel entonces, Antonio Lanchares, le dijese en algún momento que la petición de desconectar el ERTMS a bordo se debiese a "retrasos" en las líneas. En este sentido, Lanchares también ha rechazado hoy que hubiese motivos comerciales tras esta solicitud.

En el transcurso de la comisión se ha producido una discusión por el tiempo empleado por Fernández en sus preguntas a Cortabitarte, quejas ante las que ella ha contestado: "Aquí hay mucha gente esperando a que se conozca toda la verdad".

"El maquinista no hace caso de frenar donde tiene que frenar. El sistema (ASFA) no está preparado para la desatención", ha concluido por su parte Cortabitarte, quien está siendo investigado en la actualidad en la causa que instruye el juzgado número 3 de Compostela por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Están también investigados Lanchares, el maquinista --que circulaba con exceso de velocidad y se despistó al atender una llamada de su instructor--, otro cargo de Adif y tres técnicos de Ineco --encargados de evaluar la seguridad de la línea--.