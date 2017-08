Exdirigentes y exmilitantes de Cs crean un nuevo partido, 'OLA CANTABRRIA', que concurrirá a las elecciones de 2019

De momento, solo consta en el correspondiente Registro del Ministerio del Interior, y está a la espera de que se celebre un congreso inaugural o asamblea constituyente, y de la habilitación de los oportunos instrumentos y herramientas para que la gente pueda afiliarse.

Así lo ha indicado a Europa Press Juan Ramón Carrancio, diputado autonómico que recientemente abandonó Cs, y cuya situación en el Parlamento cántabro -formaba parte del Grupo Mixto junto con Rubén Gómez y es secretario segundo de la Mesa- se abordará a principios del próximo mes de septiembre, para aclarar su futuro en la Cámara.

Es por eso que Carrancio, que dejó la formación naranja pero no renunció a su acta, prevé que no se podrá afiliar y dedicarse a OLA CANTABRIA hasta 2019.

Lo que sí hará hasta entonces en colaborar con esta formación y sus integrantes, que proceden tanto de Cs y "gente de fuera" de este partido, e incluso no descarta llevar iniciativas de los grupos de trabajo que se creen al Parlamento.

"Yo, en principio, por supuesto que voy a colaborar con ellos en lo que haga falta, pero desde fuera", ha manifestado a esta agencia Carrancio, quien ha indicado al respecto que también tendrían esa "intención" de ayudar David González y Cora Vielva, los dos concejales que tenía Cs en Santander y que igualmente abandonaron el partido.

No obstante, el diputado desconoce si la situación de los ediles -ahora no adscritos- les permite afiliarse antes de 2019 a 'OLA CANTABRIA', que ha sido registrado por Antonio Real, Licenciado en Derecho y antiguo militante naranja en la capital, aunque esto no implica que una vez se constituya en sí y se funde el nuevo partido tenga que ser su líder.

Según ha detallado Carrancio, en la reunión en la que se decidió dar un paso adelante y crear 'OLA CANTABRIA' -registrado el 4 de agosto y con sede en la calle María Cristina de Santander- participaron más de un centenar de personas.