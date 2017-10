Exdiputado de CIU pide a Rajoy que intervenga para frenar la "locura" independentista pero entiende su "prudencia"

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha insistido en que "el Estado debe intervenir", aunque se produzcan "imágenes que no van a gustar", puesto que "se ha creado una división tremenda entre los catalanes". "También hubo imágenes que no gustaron durante el 1-O, ya que mí no me gustó por ejemplo la pasividad de los Mossos", ha explicado.

Además, ha descrito al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como "un hombre tremendamente tozudo" que, según él, está "sometido a un grupo antisistema como es la CUP" y a "una presión altísima", tanto por "los antisistemas" como por ANC y Ómnium. "Con esta presión, ¿cómo sales del Parlament sin declarar la independencia?", ha añadido.

El exvicepresidente del Congreso se ha definido a sí mismo como "catalanista" y no como "nacionalista" y ha argumentado que pertenece a "la corriente central del catalanismo histórico que quiere un mayor autogobierno en Cataluña y una intervención en positivo en la gobernación del Estado".