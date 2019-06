Exconsejero canario de Obras Públicas niega haber cobrado comisiones de OHL: "Nunca he participado en estas cuestiones"

En declaraciones a 'COPE Canarias', recogidas por Europa Press, Antonio Castro reconoce estar "muy disgustado" y "apenado" porque asegura desconocer un asunto del que no ha recibido ninguna notificación oficial y del que se ha enterado por los medios de comunicación.

El que fuera consejero de Obras Públicas durante casi tres legislaturas (1996-1999, 1999-2003 y 2003-2007) afirmó que nunca ha participado en cuestiones de este tipo y lamenta que haya aparecido su nombre "sin saber por qué razones y con personas" que no sabe "ni quiénes son", incide.

Antonio Castro ve lógico que los jueces investiguen, pero espera y desea que las cosas se aclaren "pronto y rápido" porque se trata de una situación "muy desagradable" para quien "tantos años ha estado trabajando y haciendo las cosas de manera honrada y de manera transparente".

Castro insiste en que no ha cobrado ninguna comisión de OHL, ni de ninguna otra empresa, y hace hincapié en que todavía no cuenta con un documento oficial que diga qué ha pasado: "Sólo sé lo que he visto en la prensa, que no tiene ningún sentido. Cómo puedo decir nada si no tengo un documento, sino lo que sale en los medios".

"SON OBRAS DE PURETOS DEL ESTADO"

También aclara que no ha tenido nada que ver ni con las obras de abrigo del Puerto de Granadilla, ni con la ampliación del Puerto de La Estaca: "Son obras de Puertos del Estado", indica Antonio Castro, quien considera que lo lógico en estos casos es mantener la prudencia y esperar porque "una cosa es que se investigue y otra que tenga que comparecer".

Asimismo, pide a la Justicia que aclare por qué ha salido su nombre en el marco de la investigación del Caso Lezo, cuando, según dice, "en mi vida he participado en cuestiones de ese tipo". "Si hay dudas, que se investigue. Supongo que si tengo algo que decir, ya me citarán, aunque desconozco absolutamente por qué estoy ahí. En mi vida he estado vinculado con operaciones de ese tipo", concluye.