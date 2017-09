Eva Díaz Tezanos dice que solo se quedará en el Gobierno cántabro con todas sus competencias y su gente de confianza

LA BIEN APARECIDA (MARRÓN), 15 EUROPA PRESS

La vicepresidenta cántabra y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha dicho este viernes que si su sucesor en el partido, el 'sanchista' Pablo Zuloaga, tiene "confianza" en ella y quiere que se quede en el Gobierno, tiene que ser sin "ningún cese", es decir, contando con su "gente de confianza", y con todas las competencias además que tiene en este momento, en el que gestiona Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social.

"Si el partido socialista tiene confianza en mí, si además quiere que yo permanezca en el Gobierno de Cantabria, desde luego yo no voy a hacer ningún cese, y tiene que ser con las competencias que tengo en este momento y tiene que ser además también con la gente de confianza, con el equipo de personas que están haciendo tan buena gestión en el Gobierno de Cantabria", ha sentenciado Díaz Tezanos, para avisar que seguirá en el Ejecutivo si es "con las mismas competencias" que tiene en la actualidad y con el equipo de personas que ha venido trabajando con ella desde el inicio de la legislatura y hasta ahora

"Yo llegué hace dos años al gobierno. Formé un equipo de confianza. Estamos haciendo una buena gestión. Así está siendo valorada por los ciudadanos. Y por lo tanto creo que en estos momentos, y a año y medio de las elecciones, lo que se requiere es cerrar esta crisis que no ha servido desde luego para nada bueno".

Díaz Tezanos se ha expresado así, en declaraciones a los medios, en el santuario de la Bien Aparecida, en Hoz de Marrón, donde ha asistido a la festividad de la patrona de Cantabria y donde, tras varios días guardando silencio, se ha pronunciado sobre los cambios que pretende la nueva dirección del PSOE en el Gobierno. Entre los mismos destaca el cese de su mano derecha y consejero de Educación, Ramón Ruiz, que será sustituido por Francisco Fernández Mañanes y que asumiría también Investigación y Universidades, y la marcha del consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y de la directora de Mare, Rosa Inés García, empresas públicas que dependen de su departamento.

Sobre su postura -no realizar ningún cese y conservar todas sus competencias-, la número dos del Ejecutivo bipartito ha indicado que se lo ha trasladado ya tanto a su partido como al secretario general del PRC y presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla.

Díaz Tezanos ha pedido a la nueva dirección del PSOE y a Zuloaga que "reconsidere" las decisiones adoptadas y que están afectando al Ejecutivo, pues a su juicio lo que está sucediendo "no va a servir para nada bueno"

Así, la que durante cinco años fue líder de los socialistas cántabros ha abogado por "cerrar la crisis" abierta en el seno de la formación y que está afectando al bipartito, y ha instado a "defender y cumplir" el pacto de gobierno, porque lo contrario, es decir, renegociarlo, "no está sirviendo para cerrar la crisis". Y ha aprovechado también sus declaraciones para pedir "disculpas" y perdón -"en nombre del partido", ha señalado- por lo que está sucediendo.

A su juicio, es un "error" renegociar el pacto PRC-PSOE que "sin duda está funcionando bien" y está siendo "útil y beneficioso" para los ciudadanos, ya que se están cumpliendo los objetivos que ella y el presidente firmaron en junio de 2015, en materias como el empleo, la educación, la sanidad o políticas sociales, ha enumerado. Y menos se debe renegociar -ha puntualizado Díaz Tezanos- en este momento, pasado el ecuador de la legislatura y a menos de dos años de las próximas elecciones.

"Creo que es un error renegociar el pacto. Porque está sirviendo para abrir debates y confrontaciones partidistas que no están sirviendo para cerrar la situación de crisis en la que estamos y que incluso corremos el riesgo de que se extienda a los gobiernos municipales", ha advertido.

ARGUMENTOS

Y para defender su posición, Eva Díaz Tezanos -que el pasado mes de julio perdió la primarias contra Zuloaga- se ha referido a la trayectoria del PSOE, un partido con una "cultura importante de gobierno", tanto en España, como en las comunidades y en los ayuntamientos.

En este sentido, la número dos del bipartito autonómico ha indicado que cuando su formación tiene responsabilidades de gestión -de gobierno-, implica también la responsabilidad de los nombramientos y ceses, de modo que "nunca" en el PSOE se han "impuesto" a consejeros o ministros del partido la designación de altos cargos.

"Los responsables que estamos en las administraciones tenemos la responsabilidad de dar cuenta de nuestra gestión ante los ciudadanos en primer lugar, ante el parlamento y también ante los tribunales si llega el caso. Y por tanto -ha proseguido- tenemos que tener la libertad de decidir quienes son nuestros equipos.

"Yo además, no voy a cometer ninguna injusticia. No lo he hecho nunca en mi vida con la gente que me ha acompañado cuando he tenido responsabilidades de gobierno. La gente que está conmigo y que forma mi equipo de confianza está haciendo una buena gestión y por lo tanto yo no voy a proceder a ningún cese", ha advertido Díaz Tezanos, que ha recalcado en todo caso que para ella "lo más importe" son los ciudadanos cántabros.

La vicepresidenta de la región y exlíder del PSC ha ofrecido su "colaboración" a la nueva dirección del partido y al secretario general, para seguir cumpliendo los compromisos adquiridos con la sociedad.

"Mi máxima preocupación ha sido y es los ciudadanos de Cantabria", ha insistido Díaz Tezanos, para quien los cántabros están siguiendo "preocupados", con "perplejidad" e incluso "indignación" la situación en el PSOE, situación que "lamenta" y por la que pide "perdón en nombre del partido", ha reiterado para finalizar.