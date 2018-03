Esteban (PNV) recuerda que el acuerdo tarifario "no está ligado a presupuestos" e insta a que Nadal "tome una decisión"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el acuerdo de rebaja de tarifas eléctricas alcanzado el pasado año no estaba "ligado a presupuestos" y ha advertido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que "está llegando el momento de tomar una decisión".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido además a la situación que se vive en Cataluña y ha sostenido que "Europa no va a mover un dedo y Madrid no va a ceder".

Tras considerar que Ciudadanos está "aprovechando la más mínima oportunidad para desdecirse" de los acuerdos previos alcanzados con el Partido Popular, ha reconocido que no sabe si se aprobarán los Presupuestos de 2018, aunque pensar que el que no los haya tendrá como consecuencia unas próximas elecciones "es un error, y más conociendo a Mariano Rajoy".

"Perfectamente puede pensarse que el presidente puede prorrogar las cuentas. La consecuencia de que ante una falta de presupuestos habría una caída del Gobierno yo no la veo tan lineal", ha añadido.

Cuestionado por la posición del PNV a este respecto, Esteban ha reiterado que "si se dan las circunstancias", la situación catalana "se encauza y en las materias podemos llegar a un acuerdo", los jeltzales "podrían" alcanzar un pacto presupuestario.

"En este momento no se dan las circunstancias para que haya conversaciones y el Gobierno tampoco se ha dirigido a nosotros sabedor de ello. Previamente, hace falta una base parlamentaria, sino carece de sentido", ha valorado.

Asimismo, ha reconocido que de alcanzar un pacto presupuestario entre PP y PNV debería ser un "acuerdo en que ambas partes logren objetivos políticos ya que se trata de ceder y obtener".

Además, ha advertido de que algunas cuestiones como el acuerdo tarifario no están "ligadas a presupuestos" y ha incidido en que aunque el PNV "no quiere apretar al ministro Nadal, pero está llegando el momento de que tome una decisión". "La vida parlamentaria es larga y no solo se trata de presupuestos ya que tenemos muchas votaciones en el Congreso", ha advertido.

CATALUÑA

Por último, y cuestionado por la situación que se vive en Cataluña, ha sostenido que Euskadi y Cataluña son "dos países diferentes en la forma de tomar decisiones y transmitir las cosas".

A su juicio, se están produciendo "marcajes entre diversas fuerzas políticas, tensión con el Gobierno central y mensajes que deben entenderse dentro de la sociedad catalana".

"Es inaceptable que en un país de dentro de la Unión Europea a personas con todos sus derechos políticos se les prohíba luego ser elegidos. Pero dicho eso Europa no va a mover un dedo y Madrid no va a ceder en cuanto a que haya un liderazgo de personas implicadas muy directamente en el proceso anterior", ha añadido.

Pese a todo, y tras reconocer que lo que se vive es "nada democrático e injusto", ha mostrado su confianza en que no se celebren nuevas elecciones ya que "ello no sería bueno para el movimiento nacionalista catalán".