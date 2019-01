Esteban (PNV) dice que "lo más preocupante" no es la irrupción de Vox, sino que Casado dé "por buenas" sus ideas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que "lo más preocupante" no es la irrupción de Vox en el nuevo escenario de la política española, sino la actitud que mantienen PP y Cs ante la formación de extrema derecha, y que el presidente de los populares, Pablo Casado, dé "por buenas" las ideas y posturas de la formación de Santiago Abascal.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que no cree que Vox vaya a sacar muchos votos en Euskadi, aunque ha reconocido que "ni Euskadi ni ningún otro sitio" está a salvo de extremismos, y ha recordado que "aquí ya hemos conocido algunos fenómenos". En todo caso, ha considerado que la formación de extrema derecha puede sacar representación en otras comunidades autónomas, como ya ha hecho en Andalucía.

En este sentido, ha afirmado que "se han quitado la vergüenza de encima", ya que, en su opinión, "durante décadas, los que se tienen a sí mismos como hijos del franquismo, han actuado con algo de vergüenza, en torno al PP, escondidos tras el discurso del PP, y ahora, con la excusa de Cataluña, han visto la oportunidad de expresar su discurso con total tranquilidad, y además se sienten bien, ya que, sociológicamente, hay mucha gente así en España".

En este sentido, ha reiterado que "lo más preocupante" no es la irrupción de Vox en el escenario político, sino la postura de PP y Cs ante dicha formación. "Cuando se acercan y Casado hace su discurso parecido al de Vox, al final, dan por buenas sus ideas y esas posturas, y dan pie al original para que pueda empezar".

"Eso es lo que me resulta más preocupante. Además, cuando él habla de centro-derecha --ha afirmado en referencia al presidente del PP--, no sé dónde ha dejado el centro, si es que alguna vez lo ha tenido, porque yo lo pongo en duda. Casado ha abandonado por completo el centro y ha dado legitimidad a Vox, y eso puede ayudar a ese partido y podemos ver un ascenso".

Asimismo, en respuesta a las declaraciones del presidente del PP vasco, en las que ha afirmado que "el PNV pactaría con Vox si en Euskadi lo necesitara", Aitor Esteban ha asegurado que "ni los de Vox ni nosotros querríamos meternos en algo así", y que existen "unos principios que tienen que estar claros".

"Mirando al pasado, los antecesores de Alfonso Alonso estuvieron en un bando en la guerra, en el mismo en el que estuvieron los de Vox, y nosotros estuvimos en el otro. Por lo tanto, creo que prever esa opción no tiene ningún sentido", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Aitor Esteban ha insistido en que, para que el PNV apoye el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el Gobierno "debe cumplir los acuerdos firmados", que el presidente, Pedro Sánchez, "hizo suyos", y reflejarlos en el proyecto presupuestario, para posteriormente, comenzar la negociación. "Si se cumple eso, adelante", ha asegurado.

En todo caso, el diputado jeltzale ha indicado que, tras ver los primeros datos y, "además, escuchar declaraciones de algunos representantes del Gobierno, nos quedamos un poco preocupados", y ha recordado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el pasado sábado un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao para suprimir los dos pasos a nivel del barrio de Zorroza, "cuando aún no lo hay".

"Creo que habrá acuerdo la próxima semana, pero las cosas no se pueden hacer así. Aquí no se puede vender aire. Las cosas hay que hacerlas y deben tener un contenido concreto", ha añadido.

Así, ha señalado que "estamos en una situación política especial", que hay que considerar en su "totalidad", aunque ha destacado que "la palabra dada hay que cumplirla, porque, de lo contrario, no tienen sentido mantener el apoyo". Asimismo, ha considerado que un aspecto "muy importante" es que se necesita el apoyo de cinco partidos para sacar adelante las cuentas, y que "aún no está claro cual va a ser la postura de los partidos catalanes".

Asimismo, Esteban ha lamentado que aún no haya noticias del calendario sobre competencias pendientes de transferir a Euskadi que el Ejecutivo socialista se comprometió a elaborar, y ha denunciado que "ése es otro ejemplo" de la actitud del Gobierno en el que "se ve la voluntad política". En este sentido, ha considerado que "no debería ser tan complicado presentar una propuesta".

"Entiendo que hay algunas competencias que requieren debates más prolongados, como es el caso de la Seguridad Social, pero, por lo menos, establecer un calendario no debería ser tan difícil. Creo que pronto recibiremos una respuesta, seguramente antes de votar las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, pero aún no la hemos recibido. No es tanto una cuestión de dinero, sino que haya una verdadera voluntad de cumplir los acuerdos y los compromisos", ha asegurado.

TAV

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha considerado que los retrasos en la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a Euskadi "no es tanto un problema de cantidades de dinero", sino que, en su opinión, "el problema que nos encontramos aquí una y otra vez es la diligencia y responsabilidad del Gobierno de España", al que ha solicitado "un cambio de actitud".

Esteban se ha referido así al hecho de que el delegado del Gobierno, Jesús Loza, dijera que será "complicado" que el TAV llegue a Euskadi en 2023 por los retrasos en las obras, y que, posteriormente, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegurara en Vitoria que se mantiene el compromiso de que el TAV "sea una realidad para 2023" en Euskadi.

"Para hacer las obras, primero hay que hacer unos estudios, y luego comenzar las obras. ¿Qué es lo que sucede?, pues que esos estudios se retrasan, y nosotros no sabemos cuál es la razón, porque, si se le da un impulso político por parte del Ministerio, debería salir adelante", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que hace año y medio se aprobó un cronograma, según el cual, "algunas cosas ya deberían estar hechas, pero se han retrasado, y no son responsabilidad del Gobierno Vasco, sino del Gobierno español".

Por último, ha insistido en que "no es una cuestión de dinero, sino de que hay que hacer unos estudios y aprobarlos, para que las obras se pongan en marcha, y eso no ha sucedido". "Lo que nosotros queremos es que haya un cambio de actitud, que haya rectitud y responsabilidad", ha concluido.