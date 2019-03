Esteban (PNV) dice que la legislatura ha sido muy provechosa para Euskadi por el peso de sus diputados

En una tertulia de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que "todo el mundo sabía que la caída presupuestaria iba a precipitar la caída del Gobierno y ahí quienes han votado en contra han tenido su parte de responsabilidad".

Por ello, ha apuntado que los que no propiciaron que salieran adelante las cuentas estatales no pueden ahora "quejarse" de que las iniciativas que preveía se hayan "hundido". Tras apuntar que "es evidente" que "hay un peligro de involución en lo que va a venir", cree que "lo más preocupante es cuando un parlamentario vasco como Iñaki Oyarzábal, que aspira aparentemente a ser diputado general de Álava, propone precisamente que no se cumpla el Estatuto", según ha apuntado, en referencia a la moción aprobada en el Senado para no traspasar ciertas competencias.

A su juicio, existe "una amenaza real de posible involución, también en el ámbito social", pero considera que "la izquierda tampoco ha andado muy lista a la hora de construir esas mayorías". En este sentido, ha recordado que, tras la moción de censura, era "muy importante" la votación del techo de gasto, y ha destacado que Podemos y EH Bildu "votaron en contra".

"Por primera vez, después de lo que le insistíamos a Rajoy en que la senda de déficit tenía que disminuir, etc, había 6.000 millones más que iban a ser para comunidades autónomas, para educación, para sanidad, etc. ¿Qué es lo que hace Podemos y la izquierda abertzale?, votar en contra para decir al PSOE: 'aquí estamos nosotros, sin que nosotros acordemos, no vale para nada'", ha explicado.

PENSIONES

También se ha referido al Pacto de Toledo, para recordar que también lo ha "reventado" Podemos, después de que los jeltzales creyeran que "era posible llegar a un acuerdo con algunos votos particulares en algunos temas". "Lo revienta Podemos, que llega con una portavoz que no es la habitual y rompe y rasga, y luego, le da la portada para salirse al PP", ha añadido.

En cuanto a la reforma laboral, ha apuntado que el PSOE podía haber "tirado hacia adelante", pero las exigencias que ha habido por parte de algunos grupos políticos "hacía que fuera bastante difícil tirar para adelante".

Aitor Esteban ha lamentado las posturas que se han mantenido de crítica al Cupo vasco, y ha afirmado que incluso un representante del PSOE habló de 'Cuponazo', sumándose a Ciudadanos. Por ello, cree que tiene que haber "en el Parlamento español alguien cuya referencia sea Euskadi", y cuyos intereses en lo social, en lo económico y en el autogobierno sean los de los vascos. "PROVECHOSA"

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha asegurado que esta legislatura "ha sido muy provechosa porque el PNV en Madrid ha sabido utilizar su peso, pero no solo en la segunda parte de la legislatura", en la que ha gobernado Pedro Sánchez, sino también en la primera, con Mariano Rajoy.

En este sentido, ha recordado que, en la primera parte, se consiguió la renovación del Cupo y ha destacado que se lograron los 14.000 millones que estaban en "disputa en los cupos anteriores". También ha destacado "la aportación de Navarra, el nuevo Concierto", que se consiga "por primera vez un cronograma de la Y vasca y los compromisos de operatividad en 2023, la variante Sur ferroviaria, el saneamiento del alto Nervión, la playa de vías de Basauri, los acuerdos sobre la Ertzaintza y poder obtener, por primera vez, datos de las Policías europeas, inversiones en I+D+i, etc".

Asimismo, ha explicado que, en la segunda parte, la de Sánchez, se han "confirmado" cuestiones importantes como el acuerdo de las pensiones. "Es el PNV, a pesar del 'no y el no' de Rajoy el que lo plantea, y esa subida de pensiones la consigue el PNV", ha manifestado.

Aitor Esteban ha subrayado que, con el Gobierno socialista, "se ha logrado lo del Puerto de Pasaia, el 24 horas de Foronda --cuyo personal estará para finales de marzo seleccionado y pronto se pondrá en marcha--, inversiones, en fin, una larga lista".

"Eso se ha conseguido porque lo ha negociado el PNV, nuestra prioridad es ésa y, en ese sentido, han sido provechosa la primera y la segunda parte de la legislatura", ha insistido.