Esteban (PNV): "No sé si habrá legislatura, cada mañana nos levantamos con una noticia diferente"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que desconoce si va a haber legislatura o qué va a pasar con ella, si la hay. "Cada mañana nos levantamos con una noticia diferente", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que el acuerdo con el PP es un pacto presupuestario solo para 2017.

"Nosotros cumplimos los acuerdos, pero nuestro compromiso va ahí. A partir de hora, ya veremos qué es lo que sucede. El día a día de la política española es muy complicada. Cada día aparecen nuevas noticias. El planteamiento de cara a 2018, la idea que podía haber tenido el Gobierno de intentar consensuar los Presupuestos del siguiente año con el PSOE, pues ahora se va al garete", ha indicado en alusión a que Pedro Sánchez haya sido elegido secretario general.

En todo caso, ha subrayado que su partido no va a dar "el primer paso". "Ya veremos si el señor Rajoy y su Gobierno, en su momento, quieren acercarse a nosotros para hablar del Presupuestos", ha manifestado.

El representante jeltzale ha dicho que el PNV, una vez que voten las cuentas de 2017, están "libres de compromiso". "Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a hablar con el PP o con Pedro Sánchez o con Podemos o con quién sea. Estamos ahí para hacer política y para intentar cumplir nuestro programa electoral, pero no hay un pacto de legislatura ni un compromiso de apoyar al Gobierno de aquí al 31 de diciembre", ha explicado.

A su juicio, el hecho de que Pedro Sánchez haya sido designado secretario general del PSOE "hace más complicado, por el discurso que ha llevado", que los socialistas lleguen a acuerdos con el Gobierno. "Eso da más juego en la medida que el PP quiera y en la medida que el PNV quiera, nuestros votos, pero ya veremos lo que sucede", ha apuntado.

Para Aitor Esteban, aunque en el PSOE "hubiera ganado Susana Díaz", ésta, "con una pugna interna como la que había habido, tampoco se podía permitir, aunque lo hubiera querido, llegar a acuerdos o haberle facilitado las cosas en algunos puntos con el PSOE, dado el nivel de enfrentamiento que había internamente en el partido".

"Por lo tanto, las cosas tampoco es que cambien mucho en el panorama político, pero sí es verdad que la elección de Pedro Sánchez, al menos en un plazo breve, despeja todas las dudas de si el PSOE habría estado tentado de entrar en ese tipo de discusiones o de diálogo con el Gobierno".

"Habrá más juego en la legislatura si hay legislatura porque no sé lo que va a pasar con ella. Cada mañana nos levantamos con una noticia diferente y yo, por lo tanto, prefiero dar pasitos día a día, como esto de los entrenadores que dice 'partido a partido'. Pues vamos partido a partido y no vamos a poner nosotros objetivos", ha dicho.

CORRUPCIÓN

Preguntado por si cree que la corrupción puede hacer "descarrillar la legislatura", ha respondido que "depende de qué suceda en cuanto a las noticias alrededor de todo lo que está sucediendo con el PP" en relación con los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica, etc.

"Pero es que no tiene nada que ver con el PNV, tiene que ver con el propio ambiente que se pueda generar en la legislatura. Veremos cómo va evolucionando", ha subrayado.

Aitor Esteban cree que el trámite de Presupuestos "no sirve para atender responsabilidades". "Y quienes deberían buscar, porque tienen los números suficientes como para ir generando, en su caso, mayorías alternativas, que sería la manera de depurarlo, a través de un Gobierno alternativo y una moción de censura, demuestra que no tienen capacidad para llegar a ese acuerdo", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que, cuando se firmó el pacto PNV-PP, estaba todo el tema del Brexit, del Frexit, una España que había estado un año sin Gobierno y no había Presupuesto.

"Era una señal malísima en un momento en el que la economía intentaba recuperarse. Creo que habría sido una señal tremenda, muy mala y, por otra parte, creo que hemos aprovechado la coyuntura para cumplir una parte muy importante de lo que constituía nuestro programa electoral", ha dicho, para insistir en que éste "es un tramite de presupuestos y aquí no se dilucidan responsabilidades políticas.

El portavoz del Grupo Vasco cree que la Ley Quinquenal del Cupo se va a aprobar y que Ciudadanos "se va a quedar bastante solo en la Cámara", al estar en contra. "Yo creo que tendrá el apoyo del PP, del PSOE y del resto de grupos parlamentarios", ha indicado, para criticar que la formación naranja tenga "cierta obsesión".

PEDRO SÁNCHEZ Y EL PSOE

Sobre la situación de los socialistas, ha dicho que hay que ver "cómo se reconstruye el PSOE" y cree que Pedro Sánchez "no ha vuelto exactamente a la casilla de salida".

"Él tiene toda una experiencia como líder del PSOE y supongo que también esa experiencia le hará servido para haber aprendido algunas cosas. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que las decisiones y el comportamiento político de Pedro Sánchez vaya a ser mimético a lo que ha hecho hasta ahora. Vamos a esperar y a ver", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha dicho que su relación es buena con el recién elegido secretario general del PSOE y ha recordado que mantuvieron conversaciones "para intentar conformar una mayoría de Gobierno" entre diferentes fuerzas, pero "todo se echó patas arriba porque Sánchez llegó a un acuerdo con Ciudadanos que era absolutamente centralista".