Política

Esteban (PNV) considera que el PP "no puede hablar de traición" por su voto favorable a la moción de censura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, comprende que "no se ha entendido" que habiendo votado a favor de los Presupuestos Generales del Estado promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, la formación votase 48 horas después una moción de censura contra él, pero cree que "no se puede hablar de traición, ni muchísimo menos". "No tenemos la culpa de que el día siguiente saliera la sentencia de Gürtel", ha asegurado.