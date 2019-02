Esteban (PNV) cree que entre los jueces "hay ganas de dar ejemplo y castigar" a los presos soberanistas catalanes

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que tiene "pocas esperanzas" de que los presos catalanes sean absueltos por el Tribunal Supremo en el juicio en el que están acusados de rebelión por el proceso soberanista, ya que, en su opinión, "entre los jueces hay ganas de dar ejemplo y castigarlos".

Esteban se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al juicio contra el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que han sido trasladados esta manaña a Madrid, donde serán juzgados a principios de febrero acusados de rebelión por organizar el proceso soberanista.

"A decir verdad, tengo pocas esperanzas, porque creo que, entre los jueces, hay ganas de dar ejemplo y castigarlos. También es verdad que, obligados por las circunstancias, al final se va a poder seguir el juicio, en su totalidad, y creo que eso establece unos límites para que luego la sentencia sea bien interpretada a nivel internacional. Por lo tanto, ese seguimiento va a ser importante y ya veremos qué pasa, aunque hay ganas de darles un escarmiento", ha insistido.

"GOLPE"

Asimismo, el diputado jeltzale ha considerado que "lo peor es la historia que se ha montado desde los partidos políticos españoles", al utilizar términos como "golpe", que posteriormente pueden tener "consecuencias en el ámbito penal", aunque ha asegurado que, "teniendo en cuenta los actos, no tienen ningún sentido".

"Tienen que decir algo para buscar culpables, porque, al fin y al cabo, no hubo violencia y tan solo se pretendió buscar la voluntad de los catalanes a través de vías democráticas. En mi opinión, ahí hay poca culpabilidad desde el ámbito penal", ha asegurado.

Además, Esteban ha indicado, en relación a que el lehendakari Iñigo Urkullu haya sido citado a declarar como testigo en el juicio, que no cree que su testimonio "sea necesario para saber que no hubo violencia y que tan solo se quiso expresar una voluntad democrática". "No creo que haga falta ningún testigo especial, aunque es cierto que el lehendakari conoce ciertos diálogos y detalles internos, y, si le convocan y él quiere declarar, lo hará en ese sentido", ha afirmado.