Esteban dice que PNV no está "justificando ni sosteniendo la corrupción de Rajoy" con su acuerdo con el Gobierno del PP

En una entrevista en el diario 'Deia', recogida por Europa Press, Esteban dice estar de acuerdo con que "la corrupción debe purgarse, en los tribunales y en la Cámara", a la vez que considera que "hay que preguntarse si el trámite de Presupuestos es el más adecuado, y más en una situación de debilidad económica del Estado". "¿No aprobar el Presupuesto va a acarrear que se cambie el gobierno?", se pregunta.

Sobre la moción de censura que plantea Podemos, recuerda que "no se logró para la investidura", y asegura que el acuerdo no va a "atar de manos" al PNV a la hora de ejercer la oposición, si no que, "al revés". "Nuestras proposiciones para cambiar la ley mordaza y la Ley de Secretos Oficiales tendrían que haber empezado su tramitación, pero PSOE y Podemos han estado presentando solicitudes de aplazamiento del plazo de enmiendas y retrasando ese debate", añade.

En relación al recurso contra la Ley Vasca de Abusos Policiales entre 1978 y 1999, Esteban afirma que "las discrepancias con el PP existen, son evidentes en algunos asuntos, y éste es uno de ellos". No obstante, espera que "el clima de entendimiento que se ha generado para el acuerdo pueda también ampliarse a estos asuntos" y puedan también entenderse en esta materia, "muy importante" para el PNV.

Asimismo, cree que "hubiera sido contraproducente" mezclar asuntos como política penitenciaria o el nuevo estatus de autogobierno con los presupuestos, por considerar que "estas cosas deben trabajarse con discreción, y no mezclarlas con asuntos de la política parlamentaria".

Preguntado sobre si ve voluntad política en Rajoy para abordar estos asuntos, afirma que "el entorno gubernamental es consciente de que la situación es completamente diferente", y advierte de que "eso se tiene que traducir en hechos". "Y no sé si lo va a hacer y cuándo", destaca.

En cuanto a si la política penitenciaria o el autogobierno serían requisitos para tener un pacto de legislatura, Esteban afirma que no tiene "una visión de pacto de legislatura ni muchísimo menos en este momento". "No lo veo. Otra cosa es que, si hay un mayor clima de diálogo, haya cosas en las que se pueda avanzar", añade, para insistir en que, en estos momentos, no sabe "lo que va a pasar de aquí a equis tiempo, cómo va a evolucionar la situación, qué va a pasar con el PSOE, ni cuáles son los planes de Rajoy".

De cara a la negociación presupuestaria de 2018, explica que el PNV tendrá que ver "que en el anteproyecto de 2018 estén los compromisos acordados. Ya veríamos si hay mimbres y cómo está la situación política". Además, recuerda que el presidente, Mariano Rajoy, "tenía muy claro al principio de la legislatura que lo que él quería era un acuerdo con el PSOE, directamente, porque eso le da una mayoría amplísima".

Por ello, apuesta por ir "despacito" en relación a mantener la colaboración del PNV con el Gobierno del PP, y reconoce que el ofrecimiento por parte del Ejecutivo Rajoy no se ha producido "expresamente". Tras afirmar que hay planteamientos con la entidad suficiente como para justificar que vuelva a haber un acuerdo con el PP, Esteban precisa que tienen "una agenda muy amplia". "También tendríamos más agenda económica, pero hay otro tipo de agenda política y administrativa", añade.

CUPO

En relación al acuerdo sobre el Cupo y las acusaciones de insolidaridad de Ciudadanos y sectores del socialismo, Esteban indica que "lo que se ha acordado, la liquidación de los 1.400 millones y el Cupo provisional, no tiene que pasar por el Congreso". "Es verdad que esto pone las bases para presentar la Ley Quinquenal, y yo confío en que el suflé baje. Confío en que el PSOE tenga el sentido común suficiente, y estoy convencido de que el PSE va a hacer una labor de pedagogía", agrega.

Esteban cree que "no va a haber ningún problema para pasar el trámite de la Cámara, salvo por los que votarán no porque les sobra el Concierto Económico". "No cuento con Albert Rivera y Ciudadanos. Supongo que Podemos votará a favor. Ahí también los quiero ver", emplaza.

En relación a los sabotajes a varios batzokis tras el acuerdo sobre el Cupo, Esteban lamenta que "algunos sectores parece que no van a cambiar nunca". "Eso es fascismo puro. Si hay algo que aprecia la gente en Euskadi es que el clima tenso que hemos soportado durante décadas haya acabado, y creo que lo hemos disfrutado todos, incluida la izquierda abertzale", afirma, para añadir que la izquierda abertzale "está bastante perdida, no acaba de tomar las decisiones que tiene que tomar y este acuerdo la ha pillado con el pie cambiado".

Tras defender que el acuerdo sobre el Cupo "es bueno para este país y no tienen argumentos para refutarlo", el diputado jeltzale afirma, sobre la relación con la izquierda abertzale, que "en la medida en que se nos pintan los batzokis, habrá menos posibilidades, pero si hemos hablado en los tiempos en que no era pintura sino más cosas las que pasaban, los puentes no los vamos a romper". No obstante, advierte de que "tendrán que aprender qué es la política, que no es hacer escraches".