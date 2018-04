Esteban (PNV) pide, tras el fallo a La Manada, "replantear la supervisión de los jueces y sus sentencias"

"Pensamos que cuando se pone a una persona de juez es Dios y es infalible y está fuera de toda sospecha, pero como todos los mortales tiene su forma de pensar, su ideología y su forma de ver las cosas. Tenemos que repensarnos también las mecánicas del Poder Judicial en este país", ha señalado.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Esteban ha incidido en que igual que "cualquier otro profesional pasa sus controles de calidad y sus controles de que está puesto al día", en los jueces se deberían supervisar asuntos como "que las sentencias se van cumpliendo en un tiempo, que tienen una cierta coherencia", cuestiones que "no se pueden dejar a la mano de Dios". "Se tiene que replantear esa supervisión de los jueces", ha sentenciado.

En su opinión, "es absolutamente escandalosa" la posición expresada en su voto particular por un magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra en este caso, al pedir libre absolución de los cinco miembros de 'La Manada', condenados en la sentencia principal a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado, que no por agresión sexual. "Es terrible, creo que no la ha entendido nadie", ha comentado.

Para Esteban, en todo caso, se pueden examinar los tipos penales y mejorar su redacción, aunque pide calma para hacerlo. "No digo que no tengamos que mirarlo, pero con tranquilidad, con pausa, y sobre todo, no neguemos que aquí ha habido una evidente falta de sensibilidad con la víctima. Me parece muy claro y eso va más allá del Código Penal", ha añadido.