Esteban (PNV) insta al Gobierno a abordar "el problema político" de Cataluña más allá del 155 para negociar PGE

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que habrá que ver qué sucede en Cataluña durante este mes de enero de cara a la posibilidad de negociar los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha señalado que el Gobierno del PP debería abordar "el problema político" más allá de "la reiterada amenaza del 155 y la mera aplicación de la ley" tras las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el pasado 21 de diciembre.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que, para que su formación pueda entrar a negociar las cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, "habrá que levantar el 155", pero también ha considerado que "los partidos catalanes que desde el primer momento aceptaron la convocatoria de elecciones y las formaciones nacionalistas que vencieron también deberán ir definiendo su camino político durante las próximas semanas".

En este sentido, ha manifestado que en el PNV "no vamos a decir a los catalanes qué es lo que tienen que hacer", ya que "son ellos los que tienen que decidir", y ha añadido que espera "Madrid entienda la situación y actúe con flexibilidad".

"Los partidos nacionalistas catalanes han dicho que quieren marcar otros ritmos en adelante. Yo no sé cómo se materializará y reconducirá eso, son ellos los que tendrán que explicarlo", ha apuntado.

Además, a su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que entender "que ahí hay un problema político al que debe hacer frente, que en la sociedad catalana hay un amplio sector que para nada está de acuerdo con la situación y con la postura de Madrid y que eso hay que solucionarlo, y no seguir con la reiterada amenaza del 155 y la mera aplicación de la ley". "Ahí hay que hacer algo más", ha concluido.

ZOIDO

Ante la advertencia realizada el pasado mes de diciembre en el Senado por el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, de que el artículo 155 de la Constitución "está vigente para todos", el diputado jeltzale ha señalado que solicitó una respuesta por escrito al respecto y que aún no la ha recibido, aunque ha apuntado que no está "muy seguro de si el mismo Zoido sabía lo que estaba diciendo, ya que, si lees toda la respuesta, no tiene mucha lógica lo que comienza a decir y cómo acaba posteriormente".

Aitor Esteban ha asegurado que la aplicación del 155 en Cataluña "ha sido algo malo", ya que, en su opinión, "por parte del Estado se ha ampliado el significado del artículo a ámbitos que no querían los redactores de la Constitución".

Asimismo, ha indicado que desconoce cual será la resolución del Tribunal Constitucional a los recursos contra la aplicación del 155 presentados por el Parlament y Unidos Podemos, aunque se ha mostrado "bastante pesimista", ya que, en su opinión, "dará por bueno lo que ha hecho el Gobierno".

De esta manera, ha manifestado que, si el Ejecutivo central ha aplicado una vez el artículo 155, "también puede hacerlo en otros casos", aunque ha matizado que "eso no significa que lo vaya a aplicar mañana por la mañana ni que sea tan fácil". "No digamos que la amenaza del 155 está ahí casi para que sea aplicado cada mes. Eso no es ni sensato ni es verdad", ha asegurado.

EUSKADI-CATALUÑA

Asimismo, Aitor Esteban ha afirmado que, aunque desconoce qué puede pasar en el futuro, "quizá no sería sorprendente" que Euskadi y Cataluña "unieran sus caminos" en el debate sobre la territorialidad del Estado, aunque ha recordado que "la situación y las premisas políticas de allí y las de aquí son diferentes, los Estatutos sin distintos", y también existe "la diferencia del Concierto Económico".

Además, ha recordado que la sociedad vasca "aún está dolida por la violencia producida por ETA y tiene heridas que ahora están curando", aunque ha reiterado que no negará que sus "caminos no se vayan a unir". "Puede suceder, por qué no, que pongamos en común algunos aspectos en esa cuestión", ha añadido.

INVESTIDURA DE PUIGDEMONT

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha reconocido que "es muy difícil dirigir un gobierno desde el extranjero", en referencia a la posibilidad de que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, pueda ser investido president del nuevo Govern. "No sé qué decidirán -ha explicado-. Les corresponde a ellos, pero, a decir verdad, no creo que se pueda negar, y me parece que ni siquiera los catalanes lo niegan, gobernar desde el extranjero es muy difícil", ha indicado.

Finalmente, Esteban ha declarado que no cree que los resultados de las elecciones catalanas se puedan extrapolar directamente al ámbito estatal. Además, ha considerado que "no va a haber elecciones en España mañana por la mañana y las cosas se mueven mucho en política".

"Ha habido una situación especial, y se ha concentrado un poco el voto para hacer un bloque contra los partidos nacionalistas, pero si se traslada eso a unas elecciones al Congreso de Madrid, no se sentiría esa necesidad en la sociedad y no creo que Ciudadanos recibiera esa concentración de votos", ha concluido.