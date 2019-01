Espinar, "muy decepcionado" con Errejón, dice que toca "levantarse del golpe" y no concreta cómo se reorganizarán

"Somos una herramienta joven y audaz, pero no hacemos milagros. Tenemos que parar y pensar como construir la alternativa", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Comité de Campaña convocada por la dirección, con el resto de líderes autonómicos y candidatos de las elecciones de mayo.

De este modo, Espinar no ha querido avanzar cómo llevarán a cabo el proceso para rehacer la candidatura, tras la marcha de Errejón y posiblemente de otros candidatos afines al todavía diputado en el Congreso. Y tampoco si será él el candidato a la Presidencia de la Comunidad o si ya tienen decidido quién sustituirá a Errejón.

"No es el día de establecer ni quién ni cómo. Sino para decirle a la gente que hemos pasado momentos muy duros, que este es uno de los más duros, y que nos vamos a levantar", ha asegurado, tras señalar que deben afrontar esta crisis con "responsabilidad" y sin "caprichos".

En esta línea, preguntado sobre si tienen previsto negociar con la nueva candidatura de Errejón, 'Más Madrid', ha asegurado que "no es una decisión" que en estos momentos esté en su mano. "No es algo que nos corresponda decidir a nosotros", ha enfatizado, en las que han sido sus primeras palabras desde que Errejón anunciara su acuerdo electoral con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

"Llevo dos días en los que no he hablado y el mensaje que quiero trasladar no es con quién he hablado sino decir que estamos dolidos, pero estamos firmes", ha enfatizado, tras recalcar que han vivido una "semana muy dura".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)