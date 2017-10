Espinar dice que no hay condiciones para declarar la independencia en Cataluña e insta a Rajoy a dialogar

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Espinar ha dicho que en Podemos son "muy claros" a la hora de posicionarse sobre el conflicto en Cataluña, a la que se ha referido como país, ya que no hay condiciones para declarar la independencia.

En este sentido, Espinat ha dicho que no hay "legitimidad jurídica" porque el referéndum del domingo se celebró "sin garantías". También ha dicho que "no hay legitimidad democrática" porque un referéndum en el que votaron dos millones de personas "en un país de nueve millones" no legitima la declaración de independencia. Por último, ha dicho que no hay "reconocimiento internacional".

Por estos tres elementos, según expone, "no es viable" una declaración de independencia y recalcar que Podemos "no está ni va a estar de acuerdo con ello".

Por lo que sí aboga su partido es por "ir a una solución pactada" y cree que "hay que negociar". Además, cree que hay cosas que se están haciendo mal y ha instado a Rajoy a ir a Cataluña a dialogar con la Generalitat.

"Honestamente no sé a qué se está dedicando Mariano Rajoy en estos días que no ha ido ya a Cataluña a reunirse con los responsables de la Generalitat a negociar", ha señalado el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.

A su vez, ha dicho que en política hay que "negociar", "dialogar", "remangarse" y "trabajar" para resolver cuestiones y considera que el Gobierno, con su actuación, "está echando más leña al fuego independentista".