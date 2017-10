Espinar acusa a Rajoy de llevar España a la "ruina" con el 155, en un bronco discurso que solivianta a PP y PSOE

"Están decretando una crisis de Estado", ha sentenciado Espinar al tomar la palabra durante el debate en el Pleno del Senado del 155, provocando las primeras protestas por parte de los senadores 'populares', que han mostrado su malestar durante toda su intervención y su desprecio en algún caso con carcajadas, como las del portavoz de este partido en el Congreso, Rafael Hernando.

De este modo, Espinar se ha centrado en criticar la aplicación del 155, una herramienta a la que el PP sólo ha recurrido, a su juicio, por "venganza y revancha". "Causa indignación, consternación y sobre todo mucho dolor a los demócratas de este país cuando se comportan como se han comportado", ha denunciado.

"ESTÁN ROMPIENDO ESPAÑA MÁS QUE NADIE"

"Están rompiendo España más que nadie, señores del PP", ha proseguido Espinar, antes de acusar a este partido de estar rompiendo "el espíritu de la Constitución del 78" con su propuesta para aplicar el 155. "Son unos auténticos ineptos y el presidente Rajoy ha fracasado", ha enfatizado.

"Ustedes no están aprobando el 155 para devolver Cataluña a la legalidad sino por motivos políticos, por revancha y por venganza. ¡Vergüenza para ustedes!", ha proclamado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de ser también responsable de las "heridas" que suponen la crisis social y económica" y la crisis de representación.

En este sentido, ha asegurado que el PP está "fuera de la ley" por su corrupción, la cual intentan "tapar con una bandera de España". "Vuelvan ustedes a la legalidad", ha reclamado, generado nuevos abucheos en la bancada 'popular'.

"La tercera herida de este país es una crisis territorial que tiene que ver con que la España que ustedes representan no la quieren ni ver en Cataluña, Galicia y Euskadi. Es la España que cuando el pueblo catalán pide derecho a decidir le ponen encima de la cabeza la bota del 155", ha denunciado el senador de Podemos. "Ustedes lo que quieren con esta votación es humillar a los catalanes", ha enfatizado.

En este punto, Espinar ha aparcado por un momento las críticas al PP para pedirle que traten de llegar a acuerdo con la Generalitat antes de que el Parlament declare la independencia (todavía no se había producido la votación en el legislativo autonómico). "Tienen un rato, no para resolver la crisis territorial, sino para desescalar el conflicto y llegar a un acuerdo", ha sugerido.

MENSAJE CON "AFECTO" A ERC

Además, ha aprovechado para dirigirse brevemente al senador de ERC Bernat Picornell para explicarle, "con afecto", que aunque su formación no es independentista, "las clases populares catalanas tienen mejores aliados entre las clases populares españolas que entre las élites catalanas".

"Hay una diferencia entre estos señores --en alusión al PP-- y nosotros. Ellos os quieren derrotar por las botas, nosotros os queremos ganar con los votos, y os queremos convencer, y os lo digo de corazón", ha afirmado.

Tras este inciso, Espinar ha continuado con sus duras críticas al PP. "Ustedes son los protagonistas de la desconexión", ha sentenciado, al tiempo que ha defendido que, frente a ello, la propuesta de Podemos pasa por impulsar un referéndum pactado que encauce el deseo de los catalanes de decir su futuro.

Espinar también ha dedicado parte de su intervención a criticar al PSOE por apoyar al Gobierno en el 155, generando de nuevo quejas, esta vez en la bancada socialista. "Después de ganarles unas primarias al aparato del Estado y del PSOE, a quienes habían convertido el PSOE en el felpudo de Rajoy, poquísimos meses después del 'no es no', resulta que 'no es sí' y van a apoyar la intervención en Cataluña, abrochándose otra vez al PP", ha denunciado.

"Si creen en la plurinacionalidad hay una mayoría para desalojar mañana mismo a Rajoy de la Moncloa y hacer a Pedro Sánchez presidente, mañana mismo, pero no quieren", ha lamentado, volviendo a poner sobre la mesa la moción de censura.

Además, les ha avisado de que no se fíen del PP, tras recordar las polémica palabras del dirigente Pablo Casado sobre el que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys. "Quienes han amenazado en la historia reciente de este país con fusilar independentistas, han terminado por fusilarnos también a los progresistas. Cuidado con los acuerdos a los que llegan con el PP, señores del PSOE", ha apostillado.

EN COMÚ RECLAMA DIÁLOGO

En la misma línea que Espinar se ha expresado la senadora de En Comú, María Freixanet, durante la defensa del voto particular presentado por el grupo confederal contra el 155. "Ustedes escogen hoy el abismo", ha denunciado. "Su 155 es una calamidad, un error mayúsculo, u abuso de poder, con efectos reales sorbe la vida de la gente y la democracia", ha enfatizado.

"Nuestro voto particular es un enrome 'no', tanto político como jurídico. Retiren el 155, sitúense en un escenario de diálogo", ha denunciado Freixanet, quien también ha criticado duramente la "irresponsabilidad del Govern por seguir adelante con la declaración de independencia. "¿De qué nos sirven estos gobiernos?", se ha preguntado.