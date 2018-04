Espinar dice que la situación en Podemos Madrid "se ha ido de madre" y quiere sentarse con Errejón para "reconducirla"

En declaraciones efectuadas a Cuatro, recogidas por Europa Press, Espinar ha reconocido que sus palabras le generaron "desconcierto". A Errejón no le gusta el sistema "a dos tiempos" para elegir primero al candidato y luego a la lista; algo que fue respondido por Iglesias avisándole que "no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías". El propio senador terció en la polémica señalando que Íñigo "había tenido un mal día".

"Creo que Iglesias tiene razón, pienso lo mismo que él y además he recibido el toque de atención de Iglesias. Le he visto que salía a decir que no podemos poner la interna por delante. Creo que las declaraciones de ayer de Íñigo abrieron una vía por la que no hay que seguir. Hay que detener esto", ha indicado hoy el portavoz de Podemos en el Senado.

"ESTO SE HA IDO DE MADRE"

En otra entrevista en Antena 3, Ramón Espinar ha afirmado que la situación generada en la formación por el sistema de elección del candidato y lista para las próximas elecciones "se ha ido de madre", generó "una cierta polémica" y el de ayer fue "un día de malas declaraciones".

No obstante, ha insistido en que el miércoles el Consejo Autonómico de Podemos aprobó sin "ningún voto en contra" poner en marcha "cuanto antes" una candidatura para el Gobierno regional porque esta legislatura "está liquidada por las mentiras" de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Un acuerdo tomado por la Ejecutiva regional de Podemos que, según el líder regional, "está en la misma línea" entre él mismo, Errejón y el secretario general, Pablo Iglesias. Y que consta de tres elementos: candidato, proyecto y alianzas, "muy importante esto último".

Por todo ello, el también diputado autonómico quiere alejarse de nuevas polémicas y trabajar para que Errejón "sea presidente en 2019 y que se encuentre cómodo para trabajar con su equipo y que el resto de los actores se sientan cómodos en estas líneas de trabajo".

"La más importante que sea la gente de Podemos quien elija al candidato y quien va a acompañar a Íñigo. Los equipos en Podemos no se hacen a dedo, no los eligen los dirigentes, los elige la gente", ha reiterado sobre el posible enfado del diputado nacional por no poder elaborar sus listas.

"No creo que Íñigo quiera decir que es por una cuestión de listas o de escaños y que por ello vaya a tomar la decisión de presentarse o no. Creo que él tiene tomada la decisión de presentarse, tiene un proyecto con la Comunidad y un compromiso ético y político para la Comunidad de Madrid", ha esgrimido.

Espinar ha destacado que los dirigentes de Podemos tienen un "mandato" dado en la asamblea ciudadana estatal y madrileña, un mandato de Pablo Iglesias "sobre las líneas hacia donde va Podemos" y un mandato de "unidad" que señala que Errejón "tiene que tener un espacio" en Podemos. "Nos parece un magnífico candidato y vamos a construir un espacio para que sea candidato. Y yo como secretario voy a poner mi empeño para que Íñigo sea presidente", ha insistido.

Y para ello el secretario regional de Podemos ve "evidente" que Errejón "tenga margen de maniobra", pero es algo que "debe estar consensuado". "En esa línea de trabajo estamos todos. Ayer no lo hicimos bien, tenemos que sentarnos, hablar, reconducir una situación que se escenificó en los medios y se ha salido de madre", ha concluido.