Esparza tiende la mano al PSN para pactar tras las elecciones y descarta acuerdos con el nacionalismo y con Vox

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral y líder de UPN, Javier Esparza, ha tendido la mano al PSN para alcanzar pactos con el fin de formar un Gobierno constitucionalista tras las elecciones forales y ha descartado acuerdos con el nacionalismo vasco, con populismos y con Vox.

Javier Esparza ha defendido la creación de la plataforma electoral Navarra Suma por la "convicción" de que no se puede "perder la representación de ni un solo voto de aquellos que quieren que en Navarra no siga gobernando el nacionalismo vasco, de aquellos que quieren vivir en una Navarra foral, española y europea, de aquellos que quieren seguir sintiéndose orgullosos de nuestra tierra".

El dirigente regionalista, que ha intervenido este viernes en el Foro Ser Navarra, ha señalado que un buen resultado electoral para Navarra Suma será "obtener una mayoría suficiente para gobernar" y ha tendido la mano al PSN para alcanzar pactos. "Estamos planteando un Gobierno constitucionalista y la puerta va a estar abierta para los partidos que crean en el Amejoramiento y la Constitución. A Navarra le ha ido muy bien cuando hemos llegado a acuerdos entre UPN y PSN", ha asegurado.

Esparza ha señalado, no obstante, que "han generado intranquilidad los acuerdos entre PSOE y los independentistas vascos y los independentistas catalanes, o declaraciones de dirigentes del PSN diciendo que el futuro de esta tierra va de la mano del PSN y los nacionalistas vascos". "Todos sabemos que los pactos con los nacionalistas no son gratis y si se producen en el futuro no serán gratis", ha agregado.

Además, Javier Esparza se ha comprometido a votar a María Chivite, candidata del PSN, en una investidura como presidenta de Navarra si obtiene más votos que Navarra Suma, pero ha pedido a la dirigente socialista que le respalde a él si obtiene más votos que los socialistas.

Por otro lado, el candidato de Navarra Suma ha subrayado que "no vamos a llegar a ningún acuerdo con el nacionalismo vasco, porque quiere que Navarra desaparezca y se integre en Euskadi" y también ha descartado acuerdos "con los populismos, porque son mentira, faltan a la verdad, juegan con las ilusiones de miles de ciudadanos".

Preguntado por si cuenta con Vox para pactos de Gobierno, Esparza ha respondido: "Ya he dicho que no. Podemos llegar a acuerdos con aquellos que defiendan el Amejoramiento y un modelo autonómico como el que tenemos. Los que quieren que Navarra sea una provincia española más no llegarán a acuerdos con nosotros". Sobre las informaciones que apuntan a que partidos de la derecha han pedido a Vox que no se presente a las elecciones para no dividir el voto, Esparza ha afirmado que no ha "cruzado una palabra con un dirigente de Vox".

A la conferencia que ha ofrecido Javier Esparza han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve; el expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz; la presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea; los rectores de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra, Alfonso Carlosena y Alfonso Sánchez-Tabernero, respectivamente, y el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna.

Entre la representación política que ha acudido al acto se encontraban la secretaria general del PSN, María Chivite; la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán; la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu; la dirigente de Ciudadanos y candidata de Navarra Suma al Senado Ruth Goñi, y numerosos cargos de UPN.

Durante su intervención, Javier Esparza ha afirmado que Navarra Suma "nace para ofrecer un proyecto sólido, ilusionante, firme para Navarra y por ende para España, porque cuanto mejor le vaya a Navarra, mejor le va a ir a España". "Así entendemos el autogobierno, desde la lealtad con España, porque somos navarros, españoles y europeos, y esta es una de las grandes diferencias que tenemos con los proyectos nacionalistas, que lo que quieren es crear otra nación, crear Euskadi, y para ello necesitan a Navarra".

El líder de UPN ha asegurado que, "tras cuatro años de una política impregnada por una agenda nacionalista" hay "muchos ciudadanos molestos, decepcionados, preocupados".

Así, ha considerado que hay ciudadanos "molestos porque se les ha hecho sentir ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra, porque se les ha señalado, se les ha ridiculizado y vilipendiado, simplemente porque no se compartía la posición del Gobierno nacionalista, simplemente porque han manifestado libremente y abiertamente que no compartían la manera de gobernar". "La respuesta que han recibido ha sido la de ser tachados de retrógrados, fascistas o de extrema derecha. Todo aquel que no comulga con el régimen nacionalista automáticamente es situado en la extrema derecha", ha sostenido.

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno ha generado "decepción porque los ciudadanos han podido ver en primera persona cuáles eran las verdaderas intenciones del cuatripartito y no hemos sido capaces de aprovechar estos cuatro años para afrontar el futuro de Navarra".

Por último, ha considerado que hay ciudadanos "preocupados porque si el nacionalismo vasco vuelve a gobernar Navarra apretará el acelerador de las pretensiones identitarias y eso será sinónimo de menos Navarra, menos libertad y más Euskadi".

CIUDADANOS "SE SUMA AL RESPETO DEL RÉGIMEN FORAL"

En relación con el acuerdo que ha alcanzado con Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones, Javier Esparza ha descartado que la formación naranja vaya a promover una reforma constitucional para acabar con los territorios forales. "Tengo la certeza de que eso no se va a producir. El presidente de Ciudadanos ha firmado un acuerdo con nosotros que dice que respeta el régimen foral, el Convenio Económico y los derechos históricos del antiguo reino de Navarra", ha indicado Esparza.

Tras ello, ha señalado que para él esto es "suficiente, no tengo por qué dudar de la palabra ni de un documento firmado, avalado además por unanimidad por toda la dirección de Ciudadanos a nivel nacional". "En este momento donde casi se cuestiona absolutamente todo, hoy tenemos una formación política que se suma al respeto del régimen foral y para mi eso es de las cuestiones más acertadas que se pueden hacer para defender nuestros fueros", ha destacado.

Con vistas a la investidura del presidente del Gobierno de España tras las elecciones generales del 28 de abril, Esparza ha afirmado que Navarra Suma apoyará al candidato del PP, Pablo Casado, o al de Ciudadanos, Albert Rivera, "al que tenga más votos". "No vamos a apoyar a ningún otro candidato. Es lo que hemos firmado", ha asegurado.

SIN "VETOS" EN LAS LISTAS ELECTORALES

Javier Esparza también se ha referido a la decisión del PP de designar como candidata al Senado a Amelia Salanueva, que ostentó diversos cargos en UPN y que posteriormente se afilió al PP, y ha indicado que "Navarra Suma es de todos, no es de personas, no es de Javier Esparza ni de UPN, tiene que ser del conjunto de la sociedad navarra, es un proyecto de todos, por lo tanto todo el mundo suma y todo el mundo aporta, y el que quiera estar, bienvenido". "Desde luego, vetos a nadie", ha señalado.