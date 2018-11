España se mantiene como uno de los países con mejor imagen en Europa, pese al desgaste del 'procés', según Elcano

Una mayoría de europeos responde que Cataluña seguirá formando parte de España en la próxima década

España encabeza el ranking de países mejor valorados (7,1), sólo superado por Suecia y Holanda

El conocido como 'procés' catalán es considerado como un problema grave para el 46 por ciento de los europeos, pero esto no cambia la percepción que tienen de la imagen del país, que se mantiene con una valoración de 7,1 sobre 10, según el Barómetro de la Imagen de España (BIE) realizado por el Real Instituto Elcano.

Según ha explicado la investigadora principal y directora del Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano, Carmen González, el 37 por ciento de la muestra opina que los catalanes que desean la independencia es la mayoría. No obstante, el 65 por ciento de los encuestados no cambian su opinión respecto a España por el 'conflicto' catalán y el 49 por ciento creen que Cataluña no logrará salir de España.

González ha indicado que en los países donde se ha realizado la encuesta "todo el mundo conoce el conflicto" y hay acuerdo en que se trata de un problema grave, sobre todo en Portugal y Polonia. En este aspecto, la opinión que les merece España como país cae en países como Bélgica y Alemania.

La muestra, que se ha realizado por Internet, incluye ciudadanos de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia, Reino Unido, Polonia y Portugal. Bélgica se ha incluido haciendo especial separación entre encuestados valones y flamencos para conocer cómo perciben el problema catalán. La encuesta arroja que aunque ven el conflicto de manera distinta, incluso en Flandes la mayoría piensa que Cataluña seguirá formando parte de España. No obstante, el 31 por ciento cree que finalmente será estado independiente.

TERRORISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO

La muestra del BEI aprovecha también para comparar si los objetivos en política exterior de los países encuestados coincide con los que preocupan a la sociedad española. En este punto, destaca que mientras que por orden de importancia a los europeos les preocupa la llegada de inmigrantes irregulares, la lucha contra el cambio climático y combatir el terrorismo internacional, en España lo que más preocupa es el cambio climático y combatir el terrorismo yihadista.

Además, destaca que a los españoles encuestados la llegada de inmigrantes irregular no les preocupa (3,6) y lo ponen "a la cola" de las prioridades. "Esto es muy notable e indica que España esta vacunada frente al discurso basado en la xenofobia", ha recalcado.

VALORACIÓN DE 7,1 EN LA IMAGEN

Esta octava oleada del BEI arroja que no hay grandes cambios en la valoración que desde el exterior tienen de la imagen de España, y se mantiene en la calificación de 7,1 sobre diez. España sólo es superada por Suecia (7,7) y por Holanda (7,3). Según ha explicado González, Suecia siempre encabeza los rankings mundiales porque "son ricos, solidarios y no son vistos como amenaza". España empata en su tercer puesto con Alemania, y a la cola de los países se encuentra Polonia.

Por países, España recibe las mejores valoraciones de Polonia y Portugal, mientras que hay descenso de la valoración con respecto a 2017 en Alemania y Francia con caídas de cuatro décimas que rozan lo estadísticamente reseñable.

Al igual que en otros años, España es especialmente valorada por su atractivo turístico (8.1), algo que según ha explicado la investigadora tiene que ver con que los encuestados en su mayoría conocen el país por haber hecho turismo en él. Tras esto, lo más valorado del país es la calidad de su comida y la simpatía de sus ciudadanos.

Desde Elcano destacan que el deporte español sigue siendo bandera de país en el exterior, destacando el fútbol, y que la seguridad también es un factor destacado porque "la tasa de delincuencia es muy baja". En este punto ha subrayado que "es baja la tasa de violencia contra las mujeres" en España si se compara con el resto de Europa.

CALIDAD DE LA VIDA POLÍTICA

Otro factor sobre el que se pregunta en el barómetro es la calidad de la vida política del país. En este punto desde Elcano destacan la diferencia de la nota que se les da a los políticos (5,8) en comparación con la percepción que se tiene de país democrático (6,6). Según ha matizado, en la opinión de los europeos puede influir el 'procés' catalán y "aspectos como la dificultad para aprobar unos presupuestos, que dan sensación de debilidad".

Enfrentando adjetivos y dándoles a los encuestados a elegir entre ambos, en general vena a España como un país más rico que pobre, más tradicional que moderno y más religioso que laico. Además la percepción es de que somos un país más honesto que corrupto, inspiramos confianza, y según ha señalado González, "esto sorprende porque los españoles están convencidos de ser un país corrupto". "Visto desde fuera no hay esa impresión, la corrupción no afecta a la vida turística de los visitantes", ha recalcado.

ATRACTIVOS TURÍSTICAMENTE INCLUSO SUBIENDO PRECIOS

El barómetro también muestra que España "es muy competitiva al margen de sus precios" ya que sería elegida como destino incluso "con precios más altos". En este punto, España lidera el ranking seguido por Italia. Barcelona es la ciudad más atractiva seguida por Madrid, y tras ella van Sevilla, Valencia y Granada.

A pesar de esta buena nota en turismo, la muestra arroja que en lo que respecta al turismo de lujo España no es competitiva y es superada por Italia, Francia, Reino Unido, Suiza y Alemania. "No estamos bien situados en artículos de lujo, ni siquiera en vino o aceite de oliva y es necesario un esfuerzo extra para reforzar la imagen de calidad de los productos españoles", ha recalcado.