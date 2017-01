España "lamenta" la "simbólica" desaparición del español en la web de EE.UU.

La decisión de retirar la información en español en la web de la Casa Blanca es un gesto "simbólico", aunque "grave" por sus implicaciones, que hoy han lamentado desde el portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte y el titular de Asuntos Exteriores a los directores de la RAE y del Cervantes.

La versión en español, idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 en todo el mundo, de la web de la Casa Blanca desapareció ayer en internet poco después de que el nuevo presidente del país, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que aparece en la página www.whitehouse.gov/espanol, abierta por la administración Obama poco después de llegar al poder.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado esta tarde en una nota que la decisión "no es una buena noticia", pero "no detendrá ni pondrá en peligro la difusión imparable" del idioma.

"El conocimiento y uso de diferentes idiomas en una sociedad es algo que sirve para vertebrar a un país y demuestra la riqueza cultural" de una nación, como sucede en España, señala Méndez de Vigo, convencido de que la medida de Estados Unidos "no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable" del español en Estados Unidos "y en el mundo entero".

El titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha indicado en Barcelona que, si bien las gestiones sobre la web de la Casa Blanca son "internas" de Estados Unidos, "lamentan" y "no les parece buena idea" la supresión de la versión en español.

Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la retirada "no tiene sentido" y ha señalado que el Gobierno asiste con "una cierta inquietud al reforzamiento de los valores y la mirada hacia dentro" de los Estados Unidos: "A veces las cosas están por encima de lo que los gobiernos puedan decidir".

En opinión de Catalá, que ha participado en una jornada en la Universidad de Salamanca sobre el espacio jurídico iberoamericano, lo que debe importar es la fuerza "extraordinaria" del español, más allá de que una página web lo emplee o no.

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha indicado a EFE que la comunidad hispana en Estados Unidos merece un trato especial en atención a su relevancia en ese país y "todos deberían verse reconocidos" en la nueva administración.

La medida, ha asegurado a EFE el director de la RAE, Darío Villanueva, cumple "desafortunadamente" las previsiones "más negativas" sobre Trump y es "un retroceso notable" aunque sea "simbólico", porque no va a frenar el uso del idioma, en un país en la que cada vez es "más firme" la presencia del español.

Villanueva no ve la forma de hacer "una protesta oficial" pero recalca que en este asunto "no tiene interés solo el Gobierno español sino el de 22 países más", que es una cuestión "que tiene que ver con la expulsión de las minorías" y que, a pesar de la tradición "linguicida" de Estados Unidos, el español "resistirá" al empeño de volver al "english only".

Para el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, se trata de un gesto "simbólico" pero "grave" porque "no presagia cosas buenas": hay un 18 % de la población que habla español, que subirá en 40 años al 23,4 %, y Trump "rema contra corriente".

"Nosotros no vamos a pararnos, vamos a continuar, y el Cervantes, del brazo de todos los países iberoamericanos, vamos a volcarnos en Estados Unidos, pero no buscando pelea sino el diálogo", ha añadido en declaraciones a EFE.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha confiado en que el impulso al español se mantenga con la nueva administración de Estados Unidos, "que por supuesto tiene todo el derecho a decidir lo que considere oportuno en su política de comunicación".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha calificado en Twitter la retirada de "desprecio a la comunidad hispana" "y un ataque intolerable a la segunda lengua en EE.UU.", y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha escrito en Facebook que es "triste", "un grave error" y "una pésima noticia" la decisión.

El PSOE ha registrado hoy en el Congreso dos preguntas por escrito en las que pregunta al Gobierno qué gestiones ha realizado o pretende llevar a cabo tras la decisión de Estados Unidos.

Danie Ureña, presidente de The Hispanic Council, que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España, señala en una nota que Trump se equivoca, entre otras razones porque "se va contra la cultura" de millones de ciudadanos de ese país.