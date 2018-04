España y Polonia abordan la preocupación por Rusia tras el caso Skripal

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y su colega polaco, Jacek Czaputowicz, han abordado este viernes la preocupación por Rusia, especialmente tras el supuesto envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal, un caso que motivó la expulsión de diplomáticos rusos de países europeos y medidas recíprocas por parte de Moscú.

Así lo han explicado después en rueda de prensa en la sede del Ministerio de Exteriores. "Tenemos que intentar, todos juntos, contrarrestar las acciones de Rusia que intentan dividirnos", ha dicho Czaputowicz.

En el 'caso Skripal', Dastis ha explicado que lo que se hizo fue "mostrar solidaridad con Reino Unido como amigo y socio" y que se tomaron medidas porque fue "un acontecimiento gravísimo que no debe repetirse". Y ha recordado que la responsabilidad, "de acuerdo con lo que se ha dicho, parece que viene de un sitio, ya puede ser por acción o por omisión".

Y, preguntado por las noticias falsas, especialmente en relación con el proceso independentista en Cataluña, ha recordado que España ha expresado su preocupación de que hubo "actividades de campañas que tenían origen, por lo menos territorial, en territorio ruso". "No hemos involucrado directamente al Gobierno ruso porque no lo sabemos, pero sí sabemos de dónde venían las campañas y evidentemente eso nos preocupa", ha añadido.

Con todo, el ministro polaco no ha logrado de su anfitrión una declaración de rechazo al proyecto Nordstream 2, un gasoducto que unirá Rusia directamente con Alemania y que no quieren los socios del Este: "Nordstream 2 tiene una finalidad política y todos los países europeos deberían tenerlo en cuenta, pero no sé si le he convencido", ha dicho Czaputowicz.

Dastis ha respondido que comprende "la preocupación política e incluso económica" de otros países con el proyecto, pero que España está a la espera de lo que decida la Comisión Europea sobre su compatibilidad con el mercado interior europeo de la energía, y entonces actuará en consecuencia.

Los dos ministros han apostado por reforzar la relación entre los dos Gobiernos, en el plano bilateral y también en el seno de la UE, donde ambos coinciden en la necesidad de que el próximo marco financiero plurianual mantenga los recursos para la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión, de las que ambos países son grandes beneficiarios.

No obstante, también ha reconocido la necesidad de dedicar recursos a otras prioridades como la seguridad. Aunque ha admitido que la percepción de las amenazas es diferente, porque para Polonia la principal es Rusia y para España es el terrorismo, ambos están de acuerdo en que, como socios y aliados, deben participar en el mantenimiento de la seguridad de todos.

Czaputowicz ha agradecido la presencia española en el "flanco este" de la OTAN y ha subrayado que Polonia participa en la misión Sophia contra el tráfico de personas en el Mediterráneo. Dastis ha dejado claro que el compromiso con el flanco este es de "de largo plazo" y que España estará allí todo el tiempo que, junto con los aliados, considere necesario.

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

El ministro polaco también ha defendido el mantenimiento de la libertad de circulación de trabajadores y servicios, una de las fuentes de competitividad de Polonia.

También ha admitido una divergencia con el Gobierno español, y es que Polonia rechaza la construcción de una Europa a dos velocidades, por ejemplo a través del euro. Polonia no forma parte de la Eurozona y España quiere que el euro sea, a través de las reformas necesarias, "el ancla de la cooperación económica".

En el plano bilateral, han apostado por aumentar las relaciones económicas y han abordado la próxima cumbre hispanopolaca, así como un acuerdo para cooperación cultural en 2020-2021.