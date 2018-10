El embajador de España en Caracas defiende el trabajo de Zapatero en Venezuela y pide "respeto y consideración"

En una entrevista concedida a la emisora venezolana Onda La Superestación, el diplomático español ha insistido en que la Embajada está siempre a disposición de Zapatero para "prestarle todo el apoyo logístico necesario". "Ha trabajado muy duramente por Venezuela y esto hay que reconocérselo. No tiene ninguna obligación de ocuparse de Venezuela y lo ha hecho. Creo que ha contribuido de forma positiva y ha trabajado mucho para la liberación de presos políticos", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que el expresidente "ha contribuido a la mediación, a acercar posturas con el Gobierno, sobre todo en un momento en el que no se hablaban las partes".

"Fui testigo al poco de llegar de que las primeras negociaciones fueron en la Embajada de España. En ese momento eran secretas pero él medió entre dos partes que no estaban acostumbradas a verse cara a cara", ha manifestado.

Sobre la continuación de la labor del expresidente, Silva ha señalado que su papel "depende de las partes" y que "si en algún momento no inspira confianza a las dos partes, será difícil que continúe su labor".

"Es legítimo que haya una parte de la oposición que no se sienta representada o no lo quiera como mediador, pero creo que no por eso hay que demonizar a nadie. No hay gente ni buena ni mala, es un señor que ha intentado ayudar (...) y que merece un respeto", ha destacado.

CRISIS VENEZOLANA

En relación con la profunda crisis que atraviesa Venezuela, el embajador ha insistido en la importancia de tender puentes. "Las posturas polarizadas solo llevan a un enrocamiento y creo que hay que tender puentes. En todos los ámbitos de la sociedad, como el económico, lo importante es que de alguna forma se llegue a un acuerdo donde todos los sectores que tienen algo que aportar puedan desarrollarse plenamente. El papel del sector privado es esencial".

"La democracia consiste en eso: en que las leyes se cumplan independientemente de la persona", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que "se habla mucho de la división de la oposición" y ha aseverado que "no pasa nada por opinar distinto pero hay que respetar la opinión del otro". "Esto es algo que en la sociedad venezolana es difícil de aceptar", ha lamentado.

"Uno de los problemas de la convivencia política en Venezuela es la falta de confianza y yo creo que es el requisito indispensable para llegar a acuerdos y negociar y eso solo se gana con gestos", ha puntualizado.

En esta línea, Silva ha argüido que el "legítimo derecho a invertir en España se ha utilizado para blanquear dinero de origen delictivo". "Blanquear dinero es un delito que está muy perseguido y cada vez es mayor la coordinación a nivel internacional. (...) El dinero ilícito es cada vez más difícil de ocultar y los culpables acaban teniendo que pagar. Todas las actividades delictivas que se lleven a cabo en Venezuela o cualquier otro lugar, incluido España, al final son perseguidas", ha explicado.