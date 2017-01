Ertzainas denuncian el uso de la plaza Txema Aguirre para actos de "quienes apoyan a los que le asesinaron"

Cerca de dos centenares de ertzainas se han concentrado esta tarde en la plaza Txema Agirre de Bilbao para mostrar su rechazo al uso de este lugar --erigido en nombre del ertzaina asesinado por ETA en 1997 en un atentado frustrado contra la inauguración del Museo Guggenheim-- para actos de "quienes apoyan a los que le asesinaron".

El pasado 7 de enero la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat celebró una concentración en la explanada del Guggenheim para pedir el acercamiento de presos a Euskadi, en el que se hizo mención a Eneko Gogeaskoetxea, el terrorista que en 1997 mató al ertzaina Txema Agirre.

El acto de esta tarde, convocado por el sindicato Euspel y al que se ha sumado también el sindicato Esan, ha contado asimismo con la presencia de representantes del PP vasco, encabezados por su secretaria general, Nerea Llanos, quien ha estado acompañada de Antón Damborenea, Luis Eguiluz y Beatriz Marcos.

La concentración ha estado precedida de una ofrenda floral en la placa erigida en memoria de Txema Agirre, que ha realizado su viuda, Maite. Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un comunicado, en el que los organizadores han advertido de que los ertzainas no olvidan los "años de plomo, del cóctel molotov, de las pintadas, los coches quemados" y en el que han recordado a todos los agentes asesinados por ETA.

Asimismo, han denunciado que el hecho de que se permita a aquellos que "jalean a los terroristas, esos que han dejado de ser lo que siempre han sido de un día para otro y que ahora son adalid de la justicia y víctimas del sistema, exigir la libertad de un asesino, exactamente en el mismo lugar en el que le pegó un tiro por la espalda a nuestro compañero... eso es una falta de respeto". "Quizás la peor de todas ellas y la consideramos inaceptable", han añadido.

Por ello, han reclamado que no se autoricen concentraciones a favor de los presos de ETA en los puntos concretos recogidos en el denominado "mapa de la memoria". En este sentido, han exigido "sensibilidad y respeto hacia la institución, hacia el colectivo, hacia sus víctimas" y han lamentado que los responsables del Cuerpo "no lo están teniendo".

NO ES LA NORMALIZACIÓN

"Autorizar una concentración a favor de un terrorista condenado, en el mismo lugar en el que asesinó a uno de los nuestros, no es el camino. Esa no es la normalización que nosotros aceptamos. Sencillamente porque eso no es normal. Es una aberración que sólo se puede dar en un país como éste y que nosotros no podemos digerir", han criticado.

En esta línea, han apuntado que "si ése es su plan para construir el nuevo Euskadi, que olvidemos y hagamos como que aquí no ha pasado nada, que hagamos borrón y cuenta nueva sobre los pasados 25 años de sufrimiento, que demos la espalda no solo a nuestros compañeros caídos, sino a tantas otras víctimas cercanas que han padecido esta lacra, que renunciemos a lo que legítimamente nos hemos ganado, para concedérselo a aquellos que solo deberían mostrar vergüenza y arrepentimiento.. si ese es su plan, que no cuenten con nosotros".