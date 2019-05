Errejón ve un "sinsentido" que la Junta Electoral impida a Más Madrid estar en los debates

"¿A alguien se le ocurre hacer un debate sobre la Alcaldía de Madrid sin la presencia de la alcaldesa o hacer un debate sobre la Comunidad de Madrid sin que la fuerza que gobierna la capital no esté presente. No tiene pies ni cabeza", ha defendido en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

La Junta Electoral Provincial ha confirmado que ni Íñigo Errejón ni Manuela Carmena podrán estar presentes en los debates al considerar que Más Madrid es un partido de nuevo cuño que no tiene representación en el Ayuntamiento ni en la Comunidad.

"La Junta Electoral está intentado ponerle puertas al campo y eso nunca sale bien", ha subrayado Errejón, que ha defendido que Más Madrid estará "en la calle" y "en las redes" y "por supuesto, en los medios de comunicación".

Además, ha enfatizado que la Junta Electoral Provincial le está "dando una pequeña excusa a los se quieren esconder" y, en este sentido, ha cargado directamente contra los populares y su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El PP ha salido rápidamente a decir que solo participará en los debates en los que no esté Más Madrid. No sé si será por soberbia o para no someter a la candidata a demasiados debates", ha enfatizado