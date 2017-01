Errejón, ante reproches de Espinar: Hay que rebajar estimaciones de uno mismo

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha apelado a "rebajar" las aspiraciones y las "estimaciones de uno mismo" tras las críticas del portavoz en el Senado, Ramón Espinar, a las cláusulas "ad hoc" anti Pablo Iglesias o Pablo Echenique que, a su juicio, incluye el proyecto organizativo de los 'errejonistas'.

Espinar ha escrito en su canal público de Telegram que "lo deseable sería tener documentos que piensen en la organización y no en cláusulas "ad hoc" como las que pretenden que Pablo no pueda repetir como Secretario General o que Echenique no pueda ser Secretario de Organización".

Se refería así a la incompatibilidad de desempeñar más de un cargo público y orgánico que incluye el documento que defiende Errejón, y que también impediría que Espinar pudiera compatibilizar su puesto de secretario general autonómico con el de portavoz en el Senado.

"Íñigo sabe que, si gana su lista, tendrá mi cargo a disposición de la nueva dirección. Los cambios democráticos no son purgas y nosotros no hemos venido a la política a agarrarnos al sillón", ha indicado Espinar.

Preguntado por estas manifestaciones, Errejón ha explicado que su documento incluye las mismas reglas que ya se aplicaron en Vistalgre, entre ellas la limitación de mandatos y cargos.

Ha negado que hayan introducido "cláusulas ad hoc" y ha asegurado que su documento no está "pensando en ninguna persona concreta", sino en un modelo en que se debe compartir el poder que ha estado tan concentrado.

"Creo que en esto hay que rebajar las aspiraciones de cada uno, estamos pensando en que hay que desconcentrar y compartir el poder. Eso se llama democracia, no se llama ir contra nadie", ha subrayado.