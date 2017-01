Errejón descarta plantear una alternativa de dirección "porque lo que se está discutiendo son ideas y no nombres"

"No estamos discutiendo los nombres sino la ideas. Asumimos que en una organización democrática todo el mundo tiene que defender lo que cree que es mejor para el rumbo colectivo", por eso ha pedido que la discusión de nombres no les prive de tener un debate político "que nos debemos desde hace tiempo".

Errejón cree que, después de estos primeros tres años de vida de Podemos, "ahora nos toca convertirnos en una organización más madura, con más poder en los territorios y donde no todo pase por Madrid, con más capacidad de atraer ciudadanos que piensan muy diferente y que garantice desde ya que es útil en las instituciones donde está presente".

Así, ha insistido que, "aún en el caso que haya que someter a la militancia que ideas tienen que estar presentes en la hoja de ruta de Podemos para un futuro, porque estamos defendiendo unas ideas frente a otras, Pablo Iglesias tiene que seguir siendo el secretario general de Podemos".

"Hemos hecho muchas cosas bien, pero también muchas mal y hay que tener capacidad de autocrítica para mirar hacia adelante y poder decirle a los españoles que no todo está perdido. Al PP no se le derrota en la campaña electoral de 2020, se le empieza a derrotar ahora, demostrándole a la gente que tenemos iniciativa y capacidad de tomar las riendas de nuestro país", ha apuntado.

Respecto a la propuesta presentada por la eurodiputada de Podemos por Murcia, Lola Sánchez, que se desmarca un poco de las iniciativas presentadas ahora, Errejón ha señalado que "entronca bien con una parte del espíritu de Vistalegre II, que es que se discuta de muchas propuestas", aunque ha señalado que, al margen de las propuestas que se discuten en los medios de comunicación, por todo el territorio español se han presentado muchas más.

Errejón ha descartado que con esa suma de propuestas Podemos vaya a salir de Vistalegre II un poco atomizado y ha recordado que "eso mismo se dijo justo antes de Vistalegre I y después fuimos capaces de conformar una herramienta que hoy representa a cinco millones de españoles".

El dirigente de Podemos también ha hecho hincapié en la recuperación de voto perdido a través de la trasversalidad, "porque la trasversalidad está en el AND de Podemos. Desde que nacimos dijimos que lo más importe no era preguntar a los españoles qué habían votado en ocasiones anteriores, sino que era preguntarles qué les parecía que las instituciones de todos se hubieran convertido en un botín de reparto entre los partidos tradicionales o qué les parecía que solo pudieramos competir por trabajo barato y expulsáramos a nuestros jóvenes más preparados".

Así, ha subrayado que "no hay nada más radical que juntar a españoles que vienen de sitios muy diferentes para refundar la soberanía popular. Por eso, quiero que seamos capaces de seguir construyendo una herramienta útil para esos españoles y el único camino es la trasversalidad".

"TODOS ESTAMOS DE PASO"

Sobre la posibilidad de que esas ideas que defiende no sean aceptadas por la dirección, Errejón ha afirmado que "todos los compañeras y compañeros estamos de paso. Eso no es algo que tenga que ver con los nombres, sino que tiene que ver con una concepción de la política. Somos militantes, estamos de paso y donde podamos ser más útiles".

"Con la llegada de Rajoy al Gobierno muchos españoles perdieron la ilusión y pensaron que hasta aquí había llegado el ciclo del cambio. Pero queremos hacer una propuesta política que diga que no se han acabado los cambios, porque existe todavía en marcha un proceso de cambio", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que "el Gobierno de Rajoy puede que haya comprado tiempo, pero vemos que no tiene soluciones para los grandes problemas de este país, que no tiene mayoría y que tiene extremas dificultades para ofrecer un proyecto ilusionante para los españoles", al tiempo que añadía que "una fuerza política patriótica, como nosotros nos reclamamos, no tiene que hablar solo a los cinco millones que le han votado, sino que hay que decirle al resto que no hay que resignarse a vivir con precariedad, a la corrupción o a un ministerio que maltrata a las víctimas del Yak-42, porque las cosas se puede hacer mejor".

Para ello, Errejón reclama para los suyos "ser capaces de recuperar el espíritu de la remontada que les hace un año nos hizo llegar a los cinco millones de votos".

También se ha referido sobre el paso al frente dado por Patxi López para liderar el PSOE. "Le ha oído en términos grandilocuentes, pero no le he oído decir si fue un error abstenerse para que gobernara Mariano Rajoy", ha indicado, al tiempo que apuntaba que "si es capaz de decir que aquello fue un error y que hay que cambiar el rumbo, creo que debería decirlo de forma clara".

"Hoy en día el Partido Popular solo gobierna gracias al apoyo de sus rehenes, Partido Socialista y Ciudadanos, si al señor Patxi López le parece mal que eso sea así me parece que sería bastante sano que lo dijera de forma clara", ha aseverado, al tiempo que añadía que van a tener una ocasión de comprobar la postura del PSOE con los Presupuestos del PP, "unos presupuestos que son más de lo mismo, más regalos a los de arriba y recortes a la gente sencilla".

EN CLAVE REGIONAL

Errejón ha señalado que en este proceso de reflexión, debate y socialización con la militancia, respecto al rumbo de Podemos en el futuro, también se trata de decir que Podemos es ya una fuerza útil. "En la Región de Murcia, gracias a nuestra iniciativa, va a ver en Cartagena otro hospital, que se ha abierto y que se tiene que equipar gracias a nuestra iniciativa política".

Así, se ha preguntado, "¿para qué sirve votar a Podemos? Pues en la Región de Murcia, para que el voto de todos los murcianos valga lo mismo gracias a la reforma del Sistema Electoral impulsada por nuestros diputados y diputadas; para que haya una Ley de Vivienda; para tener en agenda la problemática del Mar Menor; o para garantizar un procedimiento de emergencia ciudadana".