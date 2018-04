Errejón sigue manteniendo en el aire su candidatura para Madrid porque todavía quedan "flecos" por negociar

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha reconocido este martes que todavía mantiene en el aire la posibilidad de concurrir a las primarias de su partido para liderar la lista de las elecciones autonómicas en Madrid de 2019 porque quedan algunos "flecos" por cerrar para garantizar que podrá construir una "candidatura ganadora". No obstante, se ha mostrado confiando en llegar a un acuerdo antes del viernes, cuando se cierra el plazo para registrar candidaturas.

"Hasta el final voy a seguir trabajando", ha afirmado el diputado madrileño en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si tiene ya decidido presentarse a las citadas primarias.

Este proceso interno, que se ha adelantado por decisión de la dirección autonómica a pesar de las reticencias de Errejón y su equipo, ha vuelto a reabrir la disputa entre este sector --los llamados 'errejonistas'--, y los 'pablistas' --la corriente oficialista del secretario general, Pablo Iglesias, y el líder regional, Ramón Espinar.

La semana pasada el diputado madrileño ya avisó de que no seguiría adelante con sus planes de ser candidato en 2019 si las votaciones para elegir, por un lado, al cabeza de lista y, por otro, al resto de miembros de la candidatura, no se celebraban de forma simultánea, y no en dos tiempos, como pretendía la dirección madrileña.

Este ultimátum le costó una reprimenda de Iglesias. "Ni media tontería", advirtió el líder 'morado', tras señalar que las bases del partido no iban a permitir que nadie siguiera "mareando la perdiz", al ser preguntado por el pulso lanzado por el diputado madrileño.

Finalmente, el denominado Consejo Ciudadano autonómico, en el que Espinar tienen mayoría absoluta, aprobó el domingo un reglamento que establece el sistema de primarias que pedía Errejón, y garantiza su liderazgo a la diseñar y dirigir la campaña electoral.

QUIERE UN "ACUERDO GLOBAL" SIN "IMPOSICIONES"

No obstante, los 'errejonistas' siguen sin ver cumplidos sus requisitos y todavía trabajan para conseguir "un acuerdo global en el que la lógica de trabajo sea de acuerdo y no de imposición", según explican a Europa Press fuentes del entorno del diputado madrileño.

Así, el futurible candidato ha reconocido este martes en público que todavía quedan "condiciones" que cerrar para poder dar un paso al frente y presentar su candidatura. Eso sí, Errejón no ha querido detallar cuáles son esos "flecos" que todavía tratan de acordar, por "prudencia" y para facilitar las conversaciones, según ha explicado.

Sin embargo, fuentes de la dirección del partido morado, consultadas por Europa Press, aseguran que la negociación ya se cerró el domingo, al aprobar un reglamento del gusto del posible candidato y que, por lo tanto, no hay nada más que acordar ni condiciones que garantizar. Todas las que se podían conceder, aseguran estas fuentes, ya se han garantizado.

De hecho, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, negó este lunes la posibilidad de ceder al equipo de Errejón la representación legal del partido ante la Junta Electoral, como pedían los 'errejonistas', para tener la última palabra a la hora de decir marca o formato de las candidaturas para 2019, tanto la autonómica como las municipales. Ceder esta facultad significaba, según el dirigente, incumplir con el mandato de las bases, depositado en el Consejo Ciudadano madrileño que eligieron.

Aún así, Errejón ha insistido este martes en que siguen conversando y en que están "muy cerca" de llegar a un acuerdo que le permita presentar su candidatura, aunque no ha querido entrar en detalles, para no torpedear dichas negociaciones, que asegura que existen.

"MUY CERCA DE ESTAR A LA ALTURA"

"Estamos muy cerca de estar a la altura, de hacer las cosa bien. Como lo que nos jugamos es muy serio, quiero ser extraordinariamente responsable, y eso significa que las posibilidades de llegar a un acuerdo, los flecos que nos faltan para acabar de llegar a un acuerdo, no tienen que ser comentados permanentemente en los medios", ha explicado.

Errejón se ha comprometido a "trabajar hasta el último minuto para encabezar una candidatura ganadora". "Hemos ido avanzando y evidentemente quedan algunas cosas. Voy a trabajar hasta el final para encabezar una candidatura con Lorena Ruiz-Huerta --la portavoz en la Asamblea de Madrid y cercana a los anticapitalistas-- y con Ramón Espinar detrás que pueda ganar la Comunidad de Madrid", ha enfatizado.

Preguntado una vez más sobre cuáles son esos "flecos" que condicionan su decisión final, Errejón ha vuelto a evitar dar detalles, pero sí ha apuntado que tienen que ver con la necesidad de que el proyecto que encabece tenga "la autonomía suficiente" y él, "todas las garantías de poder hacer una campaña en condiciones de hacer el trabajo bien". "Ese objetivo no está lejos", ha insistido.