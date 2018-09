Errejón tilda de "excelente noticia" que Carmena revalide la candidatura "del cambio político y de la transparencia"

Así lo ha indicado Errejón en declaraciones a los periodistas en un acto en Avilés (Asturias), después de que 'El País' y 'El Mundo' hayan adelantado en sus informaciones de este domingo que la regidora revalidará su candidatura a las elecciones.

"Me parece muy buena noticia. Manuela Carmena para mí no es solo un referente político, es un referente moral y personal. Por tanto, que repita hace que mucha gente tenga ganas de poderla votar incluso a gente que no sea de Madrid le gustaría poderla votar", ha sostenido el también candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad.

Asimismo, ha incidido en que es "una excelente noticia" que en la ciudad de Madrid se pueda tener "una segunda legislatura del cambio político, de la transparencia, de la amabilidad de la ciudad y de la honradez del Ayuntamiento de Madrid".