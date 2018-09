Errejón celebra los acuerdos entre Gobierno y Podemos aunque considera que llegan "tarde"

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el secretario 'morado' ha evaluado de este modo los acuerdos a los que llegaron ayer Sánchez e Iglesias y entre los que destacan un pacto para derogar recortes educativos, bajar impuestos a los autónomos y reducir el IVA de productos de primera necesidad.

En esta línea, Errejón ha destacado el papel de Podemos en la negociación con el Gobierno de España porque cree que sin sus propuestas y su "empuje" estas medidas que ayer acordaron Sánchez e Iglesias "quizá nunca se hubieran llegado a producir".

"Es una ilusión de compromiso. Me alegro cuando veo que nos entendemos con el PSOE porque me parece que son buenas noticias pero no solo para los votantes socialistas o de Podemos, sino para los españoles. Si somos capaces de que se lebaje la cuota a los autónomos, o que se le baje el IVA haciendo que pague más quién más tiene, eso es hacer un país más justo y es bueno para todos", ha espetado el secretario 'morado'.

"HEMOS TARDADO, PERO ME ALEGRO"

No obstante, Errejón ha recordado que el número de diputados --84-- con los que gobierna en la actualidad Sánchez ya existían en la anterior legislatura del expresidente Mariano Rajoy y no se tendieron puentes con la formación 'morada'.

"Ese camino siempre estuvo ahí, el tiempo ha hecho que fuerzas diferentes aprendamos a entender al otro, a escuchar y a ser capaces de avanzar juntos. Hemos tardado, pero me alegro. Las buenas medidas solo sane por la capacidad de cooperar, sabemos competir entre nosotros, pero si además de eso, sabemos ponernos de acuerdo será un país mejor", ha agregado.