Errejón cree que la reunión entre Sánchez y Errejón marca el camino para "empezar a equilibrar la balanza"

El secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha señalado que la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, marca "el camino para empezar a equilibrar la balanza".

Así lo ha indicado Errejón en declaraciones a los periodistas este viernes durante una visita a los colegios públicos de Trabenco, en Leganés, y el Cervantes de Getafe, después de que ayer Sánchez e Iglesias mantuvieran su primer encuentro oficial para comenzar a pactar los presupuestos de 2019.

"Somos optimistas. Creemos que esa reunión marca el camino que es colaborar y cooperar para empezar a equilibrar la balanza, no por nosotros sino para aliviar a la mayoría de nuestro país que ha llevado sobre sus espaldas el recorte de la crisis y creo que ese es el camino para empezar a deshacer una buena parte de las chapuzas e injusticias del -- expresidente del Gobierno-- Mariano Rajoy", ha sostenido.

Asimismo, Errejón ha señalado que van por "el buen camino" para "deshacer buena parte de las chapuzas de los recortes e injusticias de Rajoy", pero, a su juicio, "para eso no basta con tener buenas intenciones", sino que hay que "acordar Justicia fiscal" y "no subir los impuestos de los trabajadores ni de los autónomos". "Hay que bajarlos, hay que hacer que paguen más los más ricos, que no pagan lo que deben", ha reivindicado.

En este punto, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos ha asegurado que desde su partido tienen "toda la voluntad de llegar a acuerdos" y "de ser flexibles", pero "hay que plantearse en qué España queremos vivir, porque ahora mismo paga más un autónomo que un banquero y eso es una barbaridad y se tiene que acabar".