Errejón se disculpa con quienes creyeron que Podemos renegaba del Pacto de 1978 y propone actualizarlo

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, preguntado por la reforma exprés de la Carta Magna que propugna el PSOE para eliminar los aforamientos de los parlamentarios, Errejón ha afirmado que la Constitución "nos ha dado 40 años de muchos éxitos democráticos y sociales pero no es un jarrón chino, hay que actualizarla".

"No es una discusión de 1978. Quiero aprovechar para pedir disculpas si ha habido parte de las generaciones anteriores que se han sentido ofendidas como si nosotros viniéramos a decir que había que hacer borrón y cuenta nueva, solo que queremos actualizarla a 2018", ha dicho.

"A veces es una imagen interesada que se ha transmitido de nosotros y a veces es posible que no hemos sido lo suficientemente claros al respecto. Ha parecido que tuviéramos más interés en discutir del pasado o pareciera que quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva más en actualizar lo que se hizo entonces, y bien hecho está; pero que hoy merece ser transformado, no por ninguna discusión histórica, sino porque las necesidades de la España de hoy de 2018 no son las de 1978. Cada generación tiene una tarea histórica que hacer y creo que a la mía le toca actualizar y mejorar una parte de lo que nos dejaron. Y eso no es ir contra nadie", ha explicado el entrevistado.

Por eso, el también diputado nacional está de acuerdo en eliminar los aforamientos, y también otras medidas como incrementar los instrumentos para luchar contra la violencia machista e implementar derechos sociales recogidos en la Constitución y que no se están cumpliendo, como el derecho a la vivienda. "El Gobierno empieza por una cosita, pero creemos que hay que ser más valiente", ha apostillado.

Entre los problemas que quiere mejorar es el aumento de los precios de los alquileres en Madrid. Tras confesar que paga 1.200 euros por el arrendamiento de su piso, Errejón cree que es necesaria una regulación contra los abusos porque cree que no es posible que se pueda fijar el precio de los alquileres en el actual sistema de mercado.

También apuesta por regular e inspeccionar la vivienda de uso turístico y por construir un gran parque público de vivienda con precios sociales, "que ayudarán a bajar los otros precios". "No puede ser que rescatemos bancos con el dinero de todos y luego se especule y se regalen pisos a fondos buitres. Hay que tasar un precio máximo en situaciones extremas. Es que vamos a crear una burbuja del alquiler y al final todas las burbujas explotan y siempre la pagan los ciudadanos. Hay que intervenir y tomar cartas en el asunto y si el Gobierno central no lo hace tiene que transferir las competencias a comunidades y municipios", ha añadido.

Preguntado por los líderes de sus partidos rivales, el diputado nacional cree que el presidente del PP, Pablo Casado, no llega "todavía" a posiciones como las del ministro italiano Matteo Salvini, pero cree que junto al líder de Cs, Albert Rivera, han empezado "una carrera a ver quien crispa más".

"Son carreras fáciles de empezar, pero difícil de ponerlas fin. Les pido que escuchen a la ciudadanía, que está por unir, juntar y coser un contrato social que se ha roto. Ciudadanos empezó por decir que venían a regenerar y ahora rivalizan con Casado a ver quien incendia más. Y con los vientos de Europa es para ver que no se puede jugar con fuego", ha apostillado.