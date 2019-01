Errejón: "No creo que Podemos sea un lastre, pero hace falta sumar más y hablarle a la gente que no piensa como uno"

El exdiputado nacional y excandidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que no cree que su partido sea un lastre, pero que considera que "hace falta sumar más y hacer un esfuerzo mayor para volver a hablarle a gente que no piensa como uno".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Errejón ha señalado que Podemos ha perdido capacidad para ello y que por eso ha montado 'Más Madrid Comunidad'. "Aspirar a gobernar Madrid no estar sentando en la Puerta del Sol, sino tener la capacidad de entenderse con gente diferente y presentar un proyecto para el conjunto de la sociedad, no solo para los que tienen carné. Esto se parece mucho a aquel espíritu con el que nacimos en las elecciones europeas", ha indicado.

El todavía secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos considera que la formación morada "no es un proyecto fallido, ya que ha cambiado la manera de cómo se discute la política en España" pero considera que "no hay que poner los partidos por delante de la posibilidad de cambiar las cosas". "Nuestro compromiso está con las ideas y la necesidad de cambiar las cosas abriéndose a gente diferente. Antepongo ese fin, ese compromiso político a los partido, incluso a mí", ha dicho.

Errejón, quien ha desvinculado su proyecto del abandono de Gaspar Llamazares de IU, ha asegurado que "hay mucho tiempo" todavía para llegar a un acuerdo con Podemos, IU y Equo para que se integren en la candidatura que conforme 'Más Madrid Comunidad'. "En política hasta casi al último minuto hay tiempo. Es bueno que seamos capaces de ofrecer una plataforma en la que ha de caber Podemos, IU y Equo y que se abra y corra el aire para ensancharse y hablarle a ciudadanos que ven con desconfianza a los partidos políticos", ha afirmado.

El exaspirante regional de Podemos ha destacado que ya hay más de 7.000 personas apuntadas a la plataforma que dirige y ha afirmado que se encuentra personalmente en una situación "renovada" que no le invadía desde hacía tres años. "Cuando el agua está estancada hay que abrir. Había mucha ciudadanía progresista desencantada. Andalucía mostró eso. Había mucha gente que no encontraba referencias para confiar con calma", ha apuntado.

Errejón reconoce que a veces en los partidos "prima más esa lógica que el que se mueva no sale en la foto" y que entre hacer lo correcto y lo cómodo, muchos hacen lo segundo. "En todos los partidos pasa. Yo he asumido una decisión correcta y esa decisión tiene costes, como mi acta en el Congreso. Pero hay veces en las que hay que elegir, atreverse a renovar y abrir un poco. La gente va a agradecer que las razones de las siglas no estén por delante de las personas", ha remachado.

El 'ex número dos' de Podemos ha avanzado que contará con más gente para configurar la lista de 'Más Madrid Comunidad' porque "no puede pretender que entre sus contactos esté toda la gente capacitada para hacer una campaña que vuelva a la esperanza a la Comunidad de Madrid y que ésta no esté siempre asociada a corrupción, sino a los servicios públicos y la transformación tecnológica".