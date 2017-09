Errejón considera que la negativa del PSOE a la propuesta de Cs les acerca a la Asamblea de Podemos sobre Cataluña

Errejón ha explicado en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press que, para su partido, la postura que adoptó ayer la fuerza política de Pedro Sánchez fue un "buen paso" que en Podemos valoran "muy bien".

"Esperamos que el PSOE, respetando su ritmo, respetando sus procesos, se acabe uniendo al bloque del sentido común", ha expresado el diputado nacional, al tiempo que ha aprovechado para criticar la "especia de salvas y sobreactuación" de Ciudadanos, y la "actuación irresponsable y autoritaria" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La proposición no de ley que ayer presentaba la formación naranja en el Congreso buscaba en última instancia evitar la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O, ofreciendo el apoyo del poder legislativo a los poderes ejecutivo y judicial.

En el texto que presentó el presidente de la formación, Albert Rivera, se pedía hacerlo "en defensa de la legalidad democrática en Cataluña" y señalaba la importancia de conseguir un "amplio consenso" a favor.

No obstante, el PSOE presentó una enmienda parcial en la que añadía que era necesario "abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal" con el fin de "desterrar la división y reforzar la convivencia" de España; un arreglo con el que Ciudadanos no estuvo de acuerdo.

Así, la jornada terminó con el apoyo del PP, la negativa de Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT que, además, lo han hecho con duras críticas hacia Cs. Por su parte, el PSOE, que no tenía intención de "obstaculizar" la iniciativa, terminó por cambiar su decisión, adoptando el 'no', si bien es cierto que cuatro de sus diputados rompieron la disciplina de voto, optando por la abstención.

En este sentido, la diputada del PSOE por Valladolid Soraya Rodríguez ha sido la única de los cuatro diputados que no ha atribuido su voto a un error: "El 'no' nunca ha estado ni en el debate ni en el ambiente", se ha justificado, añadiendo: "No podía votar que no, lo siento".