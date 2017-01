Errejón quita hierro a su discusión "apasionada" con Iglesias

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha quitado hierro a la discusión que ha mantenido con el líder de la formación Pablo Iglesias, porque cuando ambos hablan o debaten lo hacen "con pasión", y ha asegurado que no pasa "absolutamente nada" entre ellos y siguen trabajando juntos.

Así se ha explicado Errejón a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado por la intensa discusión que ambos han mantenido en sus escaños al inicio del pleno de esta tarde, y que ha levantado revuelo entre los medios de comunicación.

A veces discutimos con pasión, pero no nos peleamos. Seguiremos trabajando juntos. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 31 de enero de 2017



No ha querido Errejón dar detalle sobre los asuntos que hablaba con Iglesias en el hemiciclo, y ha insistido en que habrá acuerdo entre ambos en algunas cuestiones pero para las que no lo tengan, ha ironizado, han "descubierto un sistema que no es particularmente innovador", las primarias, para que decida la gente.

"A veces debatimos y hablamos con pasión", ha insistido el número dos de Podemos al ser preguntado por los periodistas por esta discusión.

Y ha subrayado que "las cuestiones entre amigos y compañeros, entre amigos y compañeros se quedan", y las que discuten desde su escaño allí se quedan.

Además ha asegurado que tanto él como Iglesias comparten hoy "una voluntad": que "no se tape" con el "maquillaje" del bono social la pobreza energética, o la "burla" que se está haciendo a las "víctimas de las cláusulas suelo", aludiendo así a dos de los decretos que debaten esta tarde el pleno.





Mucha intensidad, pero todo queda en nada

"Estamos trabajando en diferentes cuestiones y claro que debatimos con pasión y le ponemos a todo mucha intensidad, pero no ha pasado absolutamente nada", ha enfatizado. "Seguimos hablando y trabajando juntos", ha reafirmado Errejón, quien no ha querido desvelar el contenido de su discusión. A poco más de un día de que se cierre el plazo para llegar a acuerdo antes de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, el cruce de acusaciones, los reproches y las diferencias entre los equipos que capitanean Iglesias y Errejón han ido en aumento, lo que disipa el posible acuerdo que estos dos sectores negocian desde hace días para unificar sus propuestas y sus candidaturas para el congreso. Aunque ninguno de los equipos quiere cerrar públicamente la puerta a ese pacto y dar por muertas las negociaciones, fuentes de ambos grupos admiten a Europa Press que el acuerdo es improbable dada la distancia que les separa en algunas cuestiones, como el sistema para renovar la Comisión de Garantías, que este lunes volvió a enfrentar a unos y otros. "Hay muchas cosas en las que vamos a poder acordar y para las otras, hay un sistema que se llama primarias", ha asegurado el secretario político, dando ya a entender que el acuerdo total no será posible, aunque todavía sin confirmar que presentará su propia lista a la dirección en Vistalegre II.