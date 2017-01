Errejón dice a Espinar que su modelo de incompatibilidades no va contra él: "Hay que rebajar las estimaciones de uno"

"Hay que rebajar un poco las estimaciones de uno mismo", ha asegurado Errejón en declaraciones a los medios, al ser preguntado sobre si la incompatibilidad que incluye en su propuesta ética de que los líderes autonómicos no puedan formar parte de la dirección de un grupo parlamentario estatal está pensada para que Espinar tenga que dejar su puesto como portavoz en el Senado o la Secretaría General autonómica.

"NO HAY CLÁUSULAS 'AD HOC'"

Según Errejón, en su documento "no hay cláusulas ad hoc" contra nadie, como ha afirmado el propio Espinar en un mensaje difundido en las redes sociales. "Lo deseable sería tener documentos que piensen en la organización y no en cláusulas 'ad hoc' como las que pretenden que Pablo no pueda repetir como secetario general o que (Pablo) Echenique no pueda ser secretario de Organización", ha afirmado el líder madrileño.

"No hay cláusulas 'ad hoc'. Nadie se ha puesto a pensar en ninguna persona concreta sino en un modelo en el que hay que compartir el poder después de un modelo concentrado. Eso es normal. Con eso tiene que ver las democracias, con que haya contrapesos, y no estamos pensando en ninguna persona concreta", ha asegurado Errejón.

"Creo que en esto hay que rebajar las aspiraciones de cada uno. Estamos pensando en que hay que desconcentrar y compartir el poder. Eso se llama democracia, no se llama ir contra nadie", ha enfatizado.