Errejón emplaza a Cs a no "tropezar en la misma piedra" y dejar que PP pase a la oposición por regeneración democrática

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras acudir a un acto de campaña de las primarias de Podemos Comunidad de Madrid para elegir su candidato a los comicios autonómicos de 2019 y en referencia a la postura de Ciudadanos favorable a que el PP presente un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la renuncia al cargo de Cristina Cifuentes.

Errejón ha trasladado a Ciudadanos que será el "turno del PP" para gobernar "solo si así lo quieren" y que tiene dos opciones: "tropezar con la misma piedra" y darle "las llaves de la Comunidad" al número dos de Cifuentes, en referencia al presidente en funciones Ángel Garrido, o lograr un pacto por la "regeneración democrática" entre formaciones "diferentes".

Errejón ha asegurado que Ciudadanos y Podemos no piensan igual en muchas cosas pero que en materia de regeneración democrática deberían estar de acuerdo "por encima de las siglas y los colores" para terminar con un mes "bochornoso" en la política madrileña y llegar a las elecciones de 2019 en un clima "más sano".

Además, ha declarado que no le gusta llegar a la festividad del Dos de Mayo con un "clima bochornoso" y para ello se requiere "tejer" un "gran acuerdo entre los diferentes". Por tanto, ha exhortado a Ciudadanos a "dejarse de fichajes improvisados" y lograr un acuerdo en defensa de las instituciones.

Además, ha asegurado que Podemos no está en "discusión de nombres" sobre quién debería dirigir la Comunidad de Madrid sino que aboga por constituir un gabinete "casi de transición democrática" para asegurar un Gobierno regional del que se puedan "fiar" los ciudadanos.

"No estamos en discusión de nombre o de siglas", ha insistido Errejón quien ha subrayado la necesidad de conformar un Ejecutivo de "transición", "limpio" y que devuelva la "dignidad" a las instituciones. Al respecto, ha aclarado que ese gabinete no será el "gobierno del cambio", algo que llegará en las "urnas" cuando se convoquen las elecciones, sino un Ejecutivo que permita sentir respeto "y no vergüenza".

Sobre el PP, ha asegurado que no se trata de un problema de "candidatos o de cara", sino que hay un "problema estructural" porque no les sale un dirigente "bueno" en la Comunidad de Madrid, tras citar a Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González o la propia Cifuentes.

En consecuencia, ha remarcado que él quiere que el PP se regenere y que la "única manera" para ello es "pasar a la oposición", pues si en cada crisis que padecen solo se pone "un poco de maquillaje" o "parches" se seguirá "con la misma rueda".

AL PP NO LE SALE UN DIRIGENTE "BUENO"

Respecto al futuro de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Errejón cree que si Cifuentes "no es apta para representar al PP", que tiene "severos problemas" con la Justicia, "mucho menor para representar a todos los ciudadanos que quieren instituciones decentes".

Por tanto, le parece "evidente" y su partido "lo sabe" que debe dejar su acta de diputada porque los "escaños no son barreras para esconderse de la Justicia". A su vez, ha lamentado que si Ciudadanos sigue en la misma postura, el relevo de Cifuentes lo va a hacer la cúpula del PP y no el resto de ciudadanos.