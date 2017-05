Errejón aplaude que Carmena "no cierre las puertas a nadie" y lamenta que el Congreso "no haya estado a la altura"

Errejón ha explicado a la llegada de la Pradera de San Isidro que el Ayuntamiento de Madrid alquila sus espacios "a todas las fuerzas sociales y políticas que quieran" porque la capital es una ciudad "abierta".

"Me hubiera gustado que se hubiera podido hacer en el Congreso, no necesariamente porque estemos de acuerdo en todo sino porque las instituciones deben ser espacios abiertos al diálogo. El Congreso no ha estado a la altura y me alegro de que la alcaldesa no le cierre a nadie las puertas de Madrid", ha apuntado.