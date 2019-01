Errejón desea a Ayuso que no salga "por la puerta de atrás" y cree que el PP "puede pegar un volantazo a lo que sea"

Tras visitar el Planetario, Errejón ha atendido a los medios de comunicación, a quienes ha trasladado que el PP "intenta ser un nuevo Partido Popular casi cada año cuando el problema es que, en realidad, es un partido en descomposición, sin rumbo".

"El problema del PP no es de caras sino de regeneración, que sólo va a poder emprender cuando pase a la oposición en la Comunidad", ha declarado tras conocerse las candidaturas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida para Comunidad y Ayuntamiento, respectivamente.

Sobre el viraje del PP, Errejón ha insistido en que "no tienen rumbo y ahora pueden pegar un volanzato a lo que sea porque no están pensando en qué proyecto de país tienen sino en cómo puede agarrarse a las instituciones aceptando cualquier socio para ello", algo que "no es bueno para el PP ni para los españoles ni los madrileños".

"USO PARASITARIO Y MAFIOSO DE LAS INSTITUCIONES"

"No es un problema de caras porque hemos conocido caras muy diferentes y han acabado francamente mal. El problema del PP, en particular en la Comunidad, es el de un uso parasitario y mafioso de las instituciones y eso no se arregla con caras nuevas que, por otro lado, no tienen nada de nuevas", ha argumentado el diputado de Podemos.

Íñigo Errejón se ha desmarcado de las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien señaló que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (OCU) ha identificado a Ayuso como "el canal de comunicación entre la Púnica y el Gobierno de Esperanza Aguirre", a raíz de un correo electrónico en el que la ahora candidata pidió una campaña para mejorar la imagen de la expresidenta madrileña.

"Hay algunas informaciones que apuntan en ese sentido, y algunos informes policiales", ha contestado pero señalando que diseña una campaña electoral en la que confrontar ideas porque el PP en la Comunidad "ha hecho perder mucho tiempo".

Dice Errejón que "no ha habido gobierno de la Comunidad en este tiempo" sino "una suma de improvisaciones y chapuzas". Él se va a dedicar en los próximos meses a confrontar modelos para la Comunidad.

Se trata de recuperar una idea central, que "la política tiene que ser útil a la vida de la gente", gente "sencilla y corriente", porque "los privilegiados siempre van a tener sus amistades y sus cuentas". "Madrid es una Comunidad que puede despegar pero tiene que soltar lastre de sobrecostes, de estructuras mafiosas, de haber utilizado las instituciones pero no al servicio de los madrileños sino del PP", ha remachado.